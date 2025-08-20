Рейтинг@Mail.ru
16:17 20.08.2025
Игорь Николаев получил право на товарный знак "Привет, Андрей"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "Привет, Андрей", он будет владеть им до марта 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, ведомство приняло решение о регистрации 15 августа 2025 года. В качестве заявителя указан Игорь Николаев. Теперь под брендом "Привет, Андрей!" в России могут производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра. Игорь Николаев является автором песни "Привет, Андрей!".
россия, игорь николаев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Игорь Николаев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИгорь Николаев
Игорь Николаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Игорь Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "Привет, Андрей", он будет владеть им до марта 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, ведомство приняло решение о регистрации 15 августа 2025 года. В качестве заявителя указан Игорь Николаев.
Теперь под брендом "Привет, Андрей!" в России могут производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра.
Игорь Николаев является автором песни "Привет, Андрей!".
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа
17 августа, 14:44
 
РоссияИгорь НиколаевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
