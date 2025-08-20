https://ria.ru/20250820/pevets-2036535530.html

Игорь Николаев получил право на товарный знак "Привет, Андрей"

Игорь Николаев получил право на товарный знак "Привет, Андрей" - РИА Новости, 20.08.2025

Игорь Николаев получил право на товарный знак "Привет, Андрей"

Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "Привет, Андрей", он будет владеть им до марта 2034 года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "Привет, Андрей", он будет владеть им до марта 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, ведомство приняло решение о регистрации 15 августа 2025 года. В качестве заявителя указан Игорь Николаев. Теперь под брендом "Привет, Андрей!" в России могут производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра. Игорь Николаев является автором песни "Привет, Андрей!".

