https://ria.ru/20220902/nikolaev-1813951105.html
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке - РИА Новости, 02.09.2022
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке
Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:27
2022-09-02T12:27
2022-09-02T12:27
шоубиз
знаменитости
игорь николаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке.Во времена "Фабрики звезд" девушка выходила на сцену и исполняла песню "Белая мечта" со Стасом Пьехой и Тимати, однако в дальнейшем она не захотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.Николаев уточнил, что песни Юлии исполняли Николай Басков и Диана Гурцкая, но сейчас дочь не создает новые композиции.Девушка родилась в браке композитора с Еленой Кудряшовой. Сейчас Николаев живет с Юлией Проскуряковой.
https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, игорь николаев, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Игорь Николаев, Шоу-бизнес
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке
Игорь Николаев вспомнил о старшей дочери Юлии в Америке
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке.
"Она в Америке. Окончила медицинский, стоматологический факультет университета", – признался Николаев.
Во времена "Фабрики звезд" девушка выходила на сцену и исполняла песню "Белая мечта" со Стасом Пьехой и Тимати, однако в дальнейшем она не захотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.
"Шоу-бизнес она для себя не выбрала. Все идет, как оно идет, мы не можем планировать жизнь – она планирует нас. Она достаточно много песен написала, как композитор для разных артистов…", – сказал композитор.
Николаев уточнил, что песни Юлии исполняли Николай Басков и Диана Гурцкая, но сейчас дочь не создает новые композиции.
Девушка родилась в браке композитора с Еленой Кудряшовой. Сейчас Николаев живет
с Юлией Проскуряковой.