https://ria.ru/20220902/nikolaev-1813951105.html

Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке

Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке - РИА Новости, 02.09.2022

Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке

Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:27

2022-09-02T12:27

2022-09-02T12:27

шоубиз

знаменитости

игорь николаев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке.Во времена "Фабрики звезд" девушка выходила на сцену и исполняла песню "Белая мечта" со Стасом Пьехой и Тимати, однако в дальнейшем она не захотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.Николаев уточнил, что песни Юлии исполняли Николай Басков и Диана Гурцкая, но сейчас дочь не создает новые композиции.Девушка родилась в браке композитора с Еленой Кудряшовой. Сейчас Николаев живет с Юлией Проскуряковой.

https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, игорь николаев, шоу-бизнес