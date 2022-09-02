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Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке - РИА Новости, 02.09.2022
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Шоубиз
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Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке - РИА Новости, 02.09.2022
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке
Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:27
2022-09-02T12:27
шоубиз
знаменитости
игорь николаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке.Во времена "Фабрики звезд" девушка выходила на сцену и исполняла песню "Белая мечта" со Стасом Пьехой и Тимати, однако в дальнейшем она не захотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.Николаев уточнил, что песни Юлии исполняли Николай Басков и Диана Гурцкая, но сейчас дочь не создает новые композиции.Девушка родилась в браке композитора с Еленой Кудряшовой. Сейчас Николаев живет с Юлией Проскуряковой.
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знаменитости, игорь николаев, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Игорь Николаев, Шоу-бизнес
12:27 02.09.2022
 
Игорь Николаев вспомнил о дочери в Америке

Игорь Николаев вспомнил о старшей дочери Юлии в Америке

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Закрытие международного конкурса Новая волна 2016 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Игорь Николаев поделился подробностями жизни старшей дочери Юлии. В интервью Яне Чуриковой он рассказал, что девушка живет в Америке.

"Она в Америке. Окончила медицинский, стоматологический факультет университета", – признался Николаев.

Во времена "Фабрики звезд" девушка выходила на сцену и исполняла песню "Белая мечта" со Стасом Пьехой и Тимати, однако в дальнейшем она не захотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

"Шоу-бизнес она для себя не выбрала. Все идет, как оно идет, мы не можем планировать жизнь – она планирует нас. Она достаточно много песен написала, как композитор для разных артистов…", – сказал композитор.

Николаев уточнил, что песни Юлии исполняли Николай Басков и Диана Гурцкая, но сейчас дочь не создает новые композиции.
Девушка родилась в браке композитора с Еленой Кудряшовой. Сейчас Николаев живет с Юлией Проскуряковой.
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