"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым
Проскурякова вспомнила момент знакомства с Николаевым
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу.
"Наши с Игорем отношения начинались постепенно. Были и цветы, и подарки, и… недоверие друг к другу. Я не сразу увидела в нем свою судьбу. Игорь намного старше, а опыта общения со зрелыми мужчинами у меня не было. Я не роковая женщина, которой парни каждый день назначали свидания. Хотя ухажеры были всегда, в омут с головой не бросалась", – призналась девушка.
В интервью порталу Tele.ru она рассказала, что почти год их общения Николаев "шифровался" и никак себя не проявлял – "не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что". Иногда, по словам Проскуряковой, ей даже казалось, что он "играет" с ней, "прикалывается" или "по-отечески хочет помочь".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова
Девушка вспомнила, что они познакомились в родном для нее Екатеринбурге после концерта композитора. Она подошла к служебному входу и попросила Николаева послушать ее песню.
"Я тихо произношу: "Игорь Юрьевич, а можно вам спеть?". Как он услышал? Вдруг сказал: "Отодвиньтесь, дайте посмотреть, кто там пищит". Наши глаза впервые встретились… <…> Позже он признавался, что я показалась ему трогательной, и он не смог отказать", – отметила Проскурякова.
После этого, по словам Юлии, композитор попросил оставить ему ее диск.
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