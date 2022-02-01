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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/proskuryakova-1770490959.html
"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым
"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым - РИА Новости, 01.02.2022
"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым
Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:00
2022-02-01T16:00
шоубиз
шоу-бизнес
игорь николаев
знаменитости
юлия проскурякова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу.В интервью порталу Tele.ru она рассказала, что почти год их общения Николаев "шифровался" и никак себя не проявлял – "не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что". Иногда, по словам Проскуряковой, ей даже казалось, что он "играет" с ней, "прикалывается" или "по-отечески хочет помочь".Девушка вспомнила, что они познакомились в родном для нее Екатеринбурге после концерта композитора. Она подошла к служебному входу и попросила Николаева послушать ее песню.После этого, по словам Юлии, композитор попросил оставить ему ее диск.Ранее супруга Николаева рассказала о своем отношении к бывшей возлюбленной певца Наташе Королевой.
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шоу-бизнес, игорь николаев, знаменитости, юлия проскурякова
16:00 01.02.2022
 
"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым

Проскурякова вспомнила момент знакомства с Николаевым

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт "Песня года-2009"
Концерт Песня года-2009 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу.

"Наши с Игорем отношения начинались постепенно. Были и цветы, и подарки, и… недоверие друг к другу. Я не сразу увидела в нем свою судьбу. Игорь намного старше, а опыта общения со зрелыми мужчинами у меня не было. Я не роковая женщина, которой парни каждый день назначали свидания. Хотя ухажеры были всегда, в омут с головой не бросалась", – призналась девушка.

В интервью порталу Tele.ru она рассказала, что почти год их общения Николаев "шифровался" и никак себя не проявлял – "не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что". Иногда, по словам Проскуряковой, ей даже казалось, что он "играет" с ней, "прикалывается" или "по-отечески хочет помочь".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова
Композитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка вспомнила, что они познакомились в родном для нее Екатеринбурге после концерта композитора. Она подошла к служебному входу и попросила Николаева послушать ее песню.

"Я тихо произношу: "Игорь Юрьевич, а можно вам спеть?". Как он услышал? Вдруг сказал: "Отодвиньтесь, дайте посмотреть, кто там пищит". Наши глаза впервые встретились… <…> Позже он признавался, что я показалась ему трогательной, и он не смог отказать", – отметила Проскурякова.

После этого, по словам Юлии, композитор попросил оставить ему ее диск.
Ранее супруга Николаева рассказала о своем отношении к бывшей возлюбленной певца Наташе Королевой.
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