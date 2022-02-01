https://ria.ru/20220201/proskuryakova-1770490959.html

"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым

"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым - РИА Новости, 01.02.2022

"Опыта общения со зрелыми не было": Проскурякова о знакомстве с Николаевым

Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:00

2022-02-01T16:00

2022-02-01T16:00

шоубиз

шоу-бизнес

игорь николаев

знаменитости

юлия проскурякова

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Юлия Проскурякова вспомнила о знакомстве с Игорем Николаевым. Она отметила, что не сразу увидела в нем свою судьбу.В интервью порталу Tele.ru она рассказала, что почти год их общения Николаев "шифровался" и никак себя не проявлял – "не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что". Иногда, по словам Проскуряковой, ей даже казалось, что он "играет" с ней, "прикалывается" или "по-отечески хочет помочь".Девушка вспомнила, что они познакомились в родном для нее Екатеринбурге после концерта композитора. Она подошла к служебному входу и попросила Николаева послушать ее песню.После этого, по словам Юлии, композитор попросил оставить ему ее диск.Ранее супруга Николаева рассказала о своем отношении к бывшей возлюбленной певца Наташе Королевой.

https://ria.ru/20210621/koroleva-1737911239.html

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шоу-бизнес, игорь николаев, знаменитости, юлия проскурякова