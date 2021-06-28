https://ria.ru/20210628/koroleva-1738950262.html

Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой

Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой - РИА Новости, 28.06.2021

Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к его экс-супруге Наташе Королевой. Своим мнением она поделилась с подписчиками в комментарии к РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:39

2021-06-28T18:39

2021-06-28T18:39

шоубиз

юлия проскурякова

развод

знаменитости

игорь николаев

наташа королева (наталия порывай)

брак

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к его экс-супруге Наташе Королевой. Своим мнением она поделилась с подписчиками в комментарии к посту в личном микроблоге. На фестивале "Жара" Проскурякова представила свой новый трек "Журавлик", об этом она сообщила в личном Instagram-акккаунте. Однако поклонников заинтересовала не только композиция, но и почему на вечере Николаева не было Королевой. "Наташа – прекрасная артистка! Наверняка, она тоже приняла участие в один из дней на "Жаре", но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор "Жары". Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни. Вот я о чем в общем-то. К самой Наталье я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или не дай Бог к ненависти!" — пишет Юлия.На Королевой композитор женился в 1992, их брак продлился до 2001 года. Отношения с Проскуряковой он узаконил в 2010. На днях Королева раскрыла интимные подробности романа с Николаевым.

https://ria.ru/20210628/zhara-1738892284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия проскурякова, развод, знаменитости, игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), брак