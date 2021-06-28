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Шоубиз
https://ria.ru/20210628/koroleva-1738950262.html
Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой
Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой - РИА Новости, 28.06.2021
Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к его экс-супруге Наташе Королевой. Своим мнением она поделилась с подписчиками в комментарии к РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:39
2021-06-28T18:39
шоубиз
юлия проскурякова
развод
знаменитости
игорь николаев
наташа королева (наталия порывай)
брак
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к его экс-супруге Наташе Королевой. Своим мнением она поделилась с подписчиками в комментарии к посту в личном микроблоге. На фестивале "Жара" Проскурякова представила свой новый трек "Журавлик", об этом она сообщила в личном Instagram-акккаунте. Однако поклонников заинтересовала не только композиция, но и почему на вечере Николаева не было Королевой. "Наташа – прекрасная артистка! Наверняка, она тоже приняла участие в один из дней на "Жаре", но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор "Жары". Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни. Вот я о чем в общем-то. К самой Наталье я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или не дай Бог к ненависти!" — пишет Юлия.На Королевой композитор женился в 1992, их брак продлился до 2001 года. Отношения с Проскуряковой он узаконил в 2010. На днях Королева раскрыла интимные подробности романа с Николаевым.
https://ria.ru/20210628/zhara-1738892284.html
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юлия проскурякова, развод, знаменитости, игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), брак

Жена Николаева раскрыла свое отношения к Наташе Королевой

18:39 28.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт "Песня года-2009"
Концерт Песня года-2009 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к его экс-супруге Наташе Королевой. Своим мнением она поделилась с подписчиками в комментарии к посту в личном микроблоге.
На фестивале "Жара" Проскурякова представила свой новый трек "Журавлик", об этом она сообщила в личном Instagram-акккаунте. Однако поклонников заинтересовала не только композиция, но и почему на вечере Николаева не было Королевой.
"Наташа – прекрасная артистка! Наверняка, она тоже приняла участие в один из дней на "Жаре", но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор "Жары". Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни. Вот я о чем в общем-то. К самой Наталье я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или не дай Бог к ненависти!" — пишет Юлия.
На Королевой композитор женился в 1992, их брак продлился до 2001 года. Отношения с Проскуряковой он узаконил в 2010.
На днях Королева раскрыла интимные подробности романа с Николаевым.
Фестиваль ЖАРА - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 15:45Шоубиз
Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"
 
ШоубизЮлия ПроскуряковаРазводЗнаменитостиИгорь НиколаевНаташа Королева (Наталия Порывай)брак
 
 
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