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Шоубиз
https://ria.ru/20210621/koroleva-1737911239.html
Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым
Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым - РИА Новости, 21.06.2021
Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым
Наташа Королева вспомнила о браке с Игорем Николаевым. Интимные подробности их отношений она раскрыла в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:33
2021-06-21T16:33
игорь николаев
лера кудрявцева
давид манукян (dava)
ольга бузова
шоубиз
развод
знаменитости
звезды
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наташа Королева вспомнила о браке с Игорем Николаевым. Интимные подробности их отношений она раскрыла в передаче "Звезды сошлись". В эфире программы певица призналась, что не говорит с мамой о своей личной жизни. Она смутилась, когда ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, сообщила ли певица родительнице о первом сексе."Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы маме вдруг рассказывать про такие вещи. Я была воспитана очень правильно и строго. Я вышла замуж, и только после случился первый секс. С мамой не надо было это обсуждать", — говорит исполнительница.Королева и Николаев поженились в 1992 году. В 2001 они развелись. С 2003 она замужем за Сергеем Глушко, известным как "Тарзан". На днях Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой.
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игорь николаев, лера кудрявцева, давид манукян (dava), ольга бузова, развод, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай), брак

Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым

16:33 21.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наташа Королева вспомнила о браке с Игорем Николаевым. Интимные подробности их отношений она раскрыла в передаче "Звезды сошлись".
В эфире программы певица призналась, что не говорит с мамой о своей личной жизни. Она смутилась, когда ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, сообщила ли певица родительнице о первом сексе.
"Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы маме вдруг рассказывать про такие вещи. Я была воспитана очень правильно и строго. Я вышла замуж, и только после случился первый секс. С мамой не надо было это обсуждать", — говорит исполнительница.
Королева и Николаев поженились в 1992 году. В 2001 они развелись. С 2003 она замужем за Сергеем Глушко, известным как "Тарзан".
На днях Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой.
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ШоубизИгорь НиколаевЛера КудрявцеваДавид Манукян (Dava)Ольга БузоваРазводЗнаменитостизвездыНаташа Королева (Наталия Порывай)брак
 
 
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