https://ria.ru/20210621/koroleva-1737911239.html

Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым

Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым - РИА Новости, 21.06.2021

Наташа Королева раскрыла интимные подробности брака с Николаевым

Наташа Королева вспомнила о браке с Игорем Николаевым. Интимные подробности их отношений она раскрыла в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:33

2021-06-21T16:33

2021-06-21T16:33

игорь николаев

лера кудрявцева

давид манукян (dava)

ольга бузова

шоубиз

развод

знаменитости

звезды

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наташа Королева вспомнила о браке с Игорем Николаевым. Интимные подробности их отношений она раскрыла в передаче "Звезды сошлись". В эфире программы певица призналась, что не говорит с мамой о своей личной жизни. Она смутилась, когда ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, сообщила ли певица родительнице о первом сексе."Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы маме вдруг рассказывать про такие вещи. Я была воспитана очень правильно и строго. Я вышла замуж, и только после случился первый секс. С мамой не надо было это обсуждать", — говорит исполнительница.Королева и Николаев поженились в 1992 году. В 2001 они развелись. С 2003 она замужем за Сергеем Глушко, известным как "Тарзан". На днях Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой.

https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь николаев, лера кудрявцева, давид манукян (dava), ольга бузова, развод, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай), брак