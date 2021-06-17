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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210617/dava-1737432846.html
Dava рассказал, как складывается его личная жизнь после романа с Бузовой
Dava рассказал, как складывается его личная жизнь после романа с Бузовой - РИА Новости, 17.06.2021
Dava рассказал, как складывается его личная жизнь после романа с Бузовой
Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал в передаче "ТТ... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:01
2021-06-17T20:01
шоубиз
давид манукян (dava)
юлия зиверт (zivert)
знаменитости
звезды
муз-тв (премия)
филипп киркоров
ольга бузова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал в передаче "ТТ шоу". В эфире программы блогер признался, что сейчас он одинок. "Я думаю, что еще ближайшие лет 40 не буду ни с кем встречаться", — с иронией ответил Dava на вопрос ведущей, есть ли у него кто-то. Он поделился, что боится того, что в его жизни начинается такой период, когда он "будет делать все, чтобы уходить в работу, и только работать". Блогер также настоял на том, что не следит за публикациями Бузовой в социальных сетях. "Я давно сказал, что это пройденный этап", — говорит Манукян. Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2". Фанаты реалити к назначению блогера на эту должность отнеслись скептически. Однако на защиту нового коллеги встали звезды шоу.На днях Dava оказался в центре еще одного скандала. Продюсер Нателла Крапивина оставила комментарий под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ", в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и певец не промолчали и жестко ответили на критику. Блогер также обвинил певицу Zivert в лицемерии, так как она поддержала Крапивину.
https://ria.ru/20210611/manukyan-1736586962.html
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давид манукян (dava), юлия зиверт (zivert), знаменитости, звезды, муз-тв (премия), филипп киркоров, ольга бузова

Dava рассказал, как складывается его личная жизнь после романа с Бузовой

20:01 17.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян, известный как Dava, раскрыл, что происходит в его личной жизни после расставания с Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал в передаче "ТТ шоу".
В эфире программы блогер признался, что сейчас он одинок. "Я думаю, что еще ближайшие лет 40 не буду ни с кем встречаться", — с иронией ответил Dava на вопрос ведущей, есть ли у него кто-то.
Он поделился, что боится того, что в его жизни начинается такой период, когда он "будет делать все, чтобы уходить в работу, и только работать".
Блогер также настоял на том, что не следит за публикациями Бузовой в социальных сетях. "Я давно сказал, что это пройденный этап", — говорит Манукян.
Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2". Фанаты реалити к назначению блогера на эту должность отнеслись скептически. Однако на защиту нового коллеги встали звезды шоу.
На днях Dava оказался в центре еще одного скандала. Продюсер Нателла Крапивина оставила комментарий под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ", в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и певец не промолчали и жестко ответили на критику. Блогер также обвинил певицу Zivert в лицемерии, так как она поддержала Крапивину.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 11:38Шоубиз
Dava устроил скандал на "Доме-2"
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)Юлия Зиверт (Zivert)ЗнаменитостизвездыМуз-ТВ (премия)Филипп КиркоровОльга Бузова
 
 
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