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"Дом-2" вместо Ольги Бузовой будет вести ее бывший парень Давид Манукян

"Дом-2" вместо Ольги Бузовой будет вести ее бывший парень Давид Манукян - РИА Новости, 25.05.2021

"Дом-2" вместо Ольги Бузовой будет вести ее бывший парень Давид Манукян

Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) стал новым ведущим реалити-шоу "Дом-2", сообщает пресс-служба телеканала "Ю". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:58

2021-05-25T17:58

2021-05-25T18:57

шоу-бизнес

шоубиз

ольга орлова

давид манукян (dava)

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) стал новым ведущим реалити-шоу "Дом-2", сообщает пресс-служба телеканала "Ю". Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, которая ранее отказалась участвовать в проекте, будет работать вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. В декабре прошлого года ТНТ закрыл реалити-шоу. Вскоре стало известно, что его перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия передачи получила название "Дом-2. Новая любовь" и вышла в эфир 19 апреля. Ольга Бузова с 2004 года была участницей шоу, с 2008 года и вплоть до закрытия была его ведущей.

https://ria.ru/20210429/dom2-1730460203.html

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шоу-бизнес, ольга орлова, давид манукян (dava), россия, знаменитости, звезды, ксения бородина, ютв холдинг