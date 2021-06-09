https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html

Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы

Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы - РИА Новости, 09.06.2021

Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы

Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:47

2021-06-09T19:47

2021-06-09T19:47

светлана лобода

филипп киркоров

шоубиз

давид манукян (dava)

шоу-бизнес

муз-тв (премия)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы Лободы) под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ". Тогда она написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки".По словам блогера, на премии они с Зиверт мило общались и делали селфи. Поэтому блогер не ожидал, что позже она поддержит резкие слова Крапивиной лайком. "Я считаю, что это верх лицемерия, — высказался Давид. Манукян добавил, что ему нравится творчество Юлии, он слушает ее музыку, и у них есть даже общие друзья. Затем блогер напомнил исполнительнице о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, с которым она пела свой хит "Life" на фестивале "Жара" в 2019 году. Zivert на слова Манукяна пока не отреагировала.

https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736186790.html

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2021

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светлана лобода, филипп киркоров, давид манукян (dava), шоу-бизнес, муз-тв (премия)