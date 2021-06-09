Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы Лободы) под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ". Тогда она написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки".По словам блогера, на премии они с Зиверт мило общались и делали селфи. Поэтому блогер не ожидал, что позже она поддержит резкие слова Крапивиной лайком. "Я считаю, что это верх лицемерия, — высказался Давид. Манукян добавил, что ему нравится творчество Юлии, он слушает ее музыку, и у них есть даже общие друзья. Затем блогер напомнил исполнительнице о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, с которым она пела свой хит "Life" на фестивале "Жара" в 2019 году. Zivert на слова Манукяна пока не отреагировала.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы Лободы) под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ". Тогда она написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки".
По словам блогера, на премии они с Зиверт мило общались и делали селфи. Поэтому блогер не ожидал, что позже она поддержит резкие слова Крапивиной лайком. "Я считаю, что это верх лицемерия, — высказался Давид.
Манукян добавил, что ему нравится творчество Юлии, он слушает ее музыку, и у них есть даже общие друзья.
Затем блогер напомнил исполнительнице о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, с которым она пела свой хит "Life" на фестивале "Жара" в 2019 году.
"Ты улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание о том, что нас нужно отправить на шашлыки! Серьезно? — написал блогер. — А как же смысл в твоей музыки про любовь? Надеюсь, это просто ошибка".
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