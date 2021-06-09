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Шоубиз
https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html
Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы
Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы - РИА Новости, 09.06.2021
Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы
Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:47
2021-06-09T19:47
светлана лобода
филипп киркоров
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
муз-тв (премия)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы Лободы) под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ". Тогда она написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки".По словам блогера, на премии они с Зиверт мило общались и делали селфи. Поэтому блогер не ожидал, что позже она поддержит резкие слова Крапивиной лайком. "Я считаю, что это верх лицемерия, — высказался Давид. Манукян добавил, что ему нравится творчество Юлии, он слушает ее музыку, и у них есть даже общие друзья. Затем блогер напомнил исполнительнице о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, с которым она пела свой хит "Life" на фестивале "Жара" в 2019 году. Zivert на слова Манукяна пока не отреагировала.
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светлана лобода, филипп киркоров, давид манукян (dava), шоу-бизнес, муз-тв (премия)

Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы

19:47 09.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДавид Манукян и Zivert
Давид Манукян и Zivert - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Юлию Зиверт (Zivert) за то, что она "лайкнула" скандальный комментарий Нателлы Крапивиной (продюсер Светланы Лободы) под фотографией Филиппа Киркорова и Давида с премии "Муз-ТВ". Тогда она написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки".
© Фото : dava_mСкрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о певице Зиверт
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о певице Зиверт
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о певице Зиверт
© Фото : dava_m
© Фото : dava_mСкрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о лицемерии певицы Зиверт
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о лицемерии певицы Зиверт
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о лицемерии певицы Зиверт
© Фото : dava_m
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о певице Зиверт
© Фото : dava_m
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна о лицемерии певицы Зиверт
© Фото : dava_m
По словам блогера, на премии они с Зиверт мило общались и делали селфи. Поэтому блогер не ожидал, что позже она поддержит резкие слова Крапивиной лайком. "Я считаю, что это верх лицемерия, — высказался Давид.
Манукян добавил, что ему нравится творчество Юлии, он слушает ее музыку, и у них есть даже общие друзья.
Затем блогер напомнил исполнительнице о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, с которым она пела свой хит "Life" на фестивале "Жара" в 2019 году.

"Ты улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание о том, что нас нужно отправить на шашлыки! Серьезно? — написал блогер. — А как же смысл в твоей музыки про любовь? Надеюсь, это просто ошибка".

Zivert на слова Манукяна пока не отреагировала.
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ШоубизСветлана ЛободаФилипп КиркоровДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесМуз-ТВ (премия)
 
 
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