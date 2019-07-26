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РИА Новости
Культура

Певица Zivert была похожа на Аллу Пугачеву на фестивале в Баку

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевца Zivert и Филипп Киркоров во время выступления на церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку
Певца Zivert и Филипп Киркоров во время выступления на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поклонники сравнили российскую поп-певицу Юлию Зиверт (Zivert) с Аллой Пугачевой на фестивале "Жара", который проходит в Баку.
© Аккаунт Филиппа Киркорова в InstagramСкриншот сторис Instagram Филиппа Киркорова
Скриншот сторис Instagram Филиппа Киркорова
© Аккаунт Филиппа Киркорова в Instagram
Скриншот сторис Instagram Филиппа Киркорова
Юлия Зиверт представила с Филиппом Киркоровым совместный номер. Они исполняли хит исполнительницы "Life" в образах главных героев из фильма Люка Бессона "Леон".
Певица изображала Матильду (по фильму – соседка главного героя, роль исполнила Натали Портман, - Прим.ред.). Правда, вместо парика брюнетки надела рыжий.
Поэтому издалека образ больше напомнил Аллу Пугачеву.
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КультураЮлия Зиверт (Zivert)МузыкаНовости культурыШоу-бизнесФилипп КиркоровАлла Пугачева
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