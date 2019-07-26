Певица Zivert была похожа на Аллу Пугачеву на фестивале в Баку

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поклонники сравнили российскую поп-певицу Юлию Зиверт (Zivert) с Аллой Пугачевой на фестивале "Жара", который проходит в Баку.
Скриншот сторис Instagram Филиппа Киркорова
Юлия Зиверт представила с Филиппом Киркоровым совместный номер. Они исполняли хит исполнительницы "Life" в образах главных героев из фильма Люка Бессона "Леон".
Певица изображала Матильду (по фильму – соседка главного героя, роль исполнила Натали Портман, - Прим.ред.). Правда, вместо парика брюнетки надела рыжий.
Поэтому издалека образ больше напомнил Аллу Пугачеву.