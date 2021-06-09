https://ria.ru/20210609/dava-1736228921.html

"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти

"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти - РИА Новости, 09.06.2021

"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти

Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T02:41

2021-06-09T02:41

2021-06-09T02:41

шоубиз

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давид манукян (dava)

россия

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светлана лобода

филипп киркоров

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной.Ранее в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" Крапивина написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.Блогер подчеркнул, что еще больше его возмущают люди, поддерживающие высказывания Капитоновой."То есть мое шоу, которое я делаю, вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете", — посетовал Дава.Блогер призвал таких людей "прийти в себя".

https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html

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шоу-бизнес, давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, звезды, светлана лобода, филипп киркоров