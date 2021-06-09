"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной.
Ранее в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" Крапивина написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.
"Ребята, вы считаете такие высказывания нормой? <…> Почему так много зла? Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки!" — написал Дава.
Блогер подчеркнул, что еще больше его возмущают люди, поддерживающие высказывания Капитоновой.
Дава ответил на высказывание продюсера Лободы
"То есть мое шоу, которое я делаю, вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете", — посетовал Дава.
Блогер призвал таких людей "прийти в себя".