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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210609/dava-1736228921.html
"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти
"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти - РИА Новости, 09.06.2021
"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти
Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T02:41
2021-06-09T02:41
шоубиз
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
россия
шоу-бизнес
звезды
светлана лобода
филипп киркоров
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной.Ранее в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" Крапивина написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.Блогер подчеркнул, что еще больше его возмущают люди, поддерживающие высказывания Капитоновой."То есть мое шоу, которое я делаю, вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете", — посетовал Дава.Блогер призвал таких людей "прийти в себя".
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шоу-бизнес, давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, звезды, светлана лобода, филипп киркоров

"Раньше таких расчленяли". Дава ответил пожелавшим ему и Киркорову смерти

02:41 09.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Давид Манукян прокомментировал в сторис Instagram резкое высказывание продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной.
Ранее в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" Крапивина написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.
"Ребята, вы считаете такие высказывания нормой? <…> Почему так много зла? Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки!" — написал Дава.
Блогер подчеркнул, что еще больше его возмущают люди, поддерживающие высказывания Капитоновой.
© Фото : Страница @dava_m в InstagramДава ответил на высказывание продюсера Лободы
Дава ответил на высказывание продюсера Лободы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Страница @dava_m в Instagram
Дава ответил на высказывание продюсера Лободы
"То есть мое шоу, которое я делаю, вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете", — посетовал Дава.
Блогер призвал таких людей "прийти в себя".
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