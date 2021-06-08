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Продюсер Лободы уволилась после скандала с Киркоровым
Продюсер Лободы уволилась после скандала с Киркоровым - РИА Новости, 08.06.2021
Продюсер Лободы уволилась после скандала с Киркоровым
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T22:32
2021-06-08T22:32
2021-06-08T22:35
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Продюсер Лободы уволилась после слов о "шашлыке из Киркорова"
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса.Об этом она сообщила в Telegram-канале, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.Увольнение Крапивиной связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым. Сегодня певец опубликовал в Instagram пост, где резко ответил на слова продюсера в свой адрес. Ранее в комментариях под фотографией Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" Крапивина написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров раскритиковал продюсера и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.
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давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, звезды, светлана лобода, филипп киркоров, соцсети, общество