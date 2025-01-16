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Захарова ответила на вопрос о документе с предложениями по Украине - РИА Новости, 16.01.2025
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16:00 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zaharova-1994023205.html
Захарова ответила на вопрос о документе с предложениями по Украине
Захарова ответила на вопрос о документе с предложениями по Украине - РИА Новости, 16.01.2025
Захарова ответила на вопрос о документе с предложениями по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строками из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:00:00+03:00
2025-01-16T16:00:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строками из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к Вашингтону в контексте конфликта вокруг Украины: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". "Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ (в контексте украинского кризиса - ред.), адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ", - сказала Захарова на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-
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россия, москва, украина, мария захарова, игорь николаев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Игорь Николаев, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Захарова ответила на вопрос о документе с предложениями по Украине

Захарова ответила строками из песни Николаева на вопрос о документе по Украине

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строками из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к Вашингтону в контексте конфликта вокруг Украины: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты".
"Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ (в контексте украинского кризиса - ред.), адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ", - сказала Захарова на брифинге.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Вчера, 08:00
 
РоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваИгорь НиколаевВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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