https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864183048_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_851a47f463c624f680ad5242cbdd751e.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский артист Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября" на сцене большого кремлевского дворца в Москве в среду, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский по традиции дал сольный концерт 3 сентября. В прошлом году ему пришлось исполнить свой хит трижды, в том числе в компании коллег - Игоря Крутого и Игоря Николаева. В этот же раз он спел песню лишь один раз.

