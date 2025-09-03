https://ria.ru/20250903/rossiya-2039520531.html
Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября"
2025-09-03T23:46:00+03:00
шоубиз
михаил шуфутинский
игорь крутой
игорь николаев
общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский артист Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября" на сцене большого кремлевского дворца в Москве в среду, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский по традиции дал сольный концерт 3 сентября. В прошлом году ему пришлось исполнить свой хит трижды, в том числе в компании коллег - Игоря Крутого и Игоря Николаева. В этот же раз он спел песню лишь один раз.
Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября"
