23:46 03.09.2025
шоубиз
михаил шуфутинский
игорь крутой
игорь николаев
общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский артист Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября" на сцене большого кремлевского дворца в Москве в среду, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Шуфутинский по традиции дал сольный концерт 3 сентября. В прошлом году ему пришлось исполнить свой хит трижды, в том числе в компании коллег - Игоря Крутого и Игоря Николаева. В этот же раз он спел песню лишь один раз.
михаил шуфутинский, игорь крутой, игорь николаев, общество
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Общество
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певец Михаил Шуфутинский . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский артист Михаил Шуфутинский только один раз исполнил песню "Третье сентября" на сцене большого кремлевского дворца в Москве в среду, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости.
Шуфутинский по традиции дал сольный концерт 3 сентября.
В прошлом году ему пришлось исполнить свой хит трижды, в том числе в компании коллег - Игоря Крутого и Игоря Николаева. В этот же раз он спел песню лишь один раз.
ШоубизМихаил ШуфутинскийИгорь КрутойИгорь НиколаевОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала