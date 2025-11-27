В Кремле прошел концерт "Ода матери"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Праздничный концерт "Ода матери" в преддверии Дня матери, подготовленный АНО "Евразия", прошел в Государственном Кремлевском дворце в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
День матери отметят в России в этом году в воскресенье.
"АНО "Евразия", опираясь на платформу традиционных ценностей, за поддержку которых во всем мире выступает наш президент Владимир Путин, уже второй год подряд проводит концерт "Ода матери". Можно сказать, что это стало доброй традицией, причем мы проводим концерт традиционно в Государственном Кремлевском дворце - в сердце России и нашей столицы. Мы собрали здесь мам защитников Отечества - тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, отстаивает традиционные ценности, их семьи и дети тоже здесь. Здесь многодетные семьи из Новороссии и из стран Евразии", - сказала журналистам депутат Госдумы РФ, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Гостями праздничного концерта стали 6 тысяч человек из России, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, среди которых - около 2 тысяч семей участников специальной военной операции.
Ведущими вечера выступили Вячеслав Макаров и Анастасия Бородина, их соведущими стали дети: Никита Данько и Алена Яковлева.
Концерт открылся выступлением Оркестра Русской филармонии, поэтессы Анны Егоян, актрисы Оливии Минц и пианиста Олега Аккуратова. Заслуженная артистка России Зара выступила с песней "Все начинается с любви", а детский вокальный ансамбль "Непоседы" исполнил композиции "Мама - первое слово" и "Мы - маленькие дети, нам хочется гулять".
Заслуженная артистка РФ Жасмин вышла на сцену со своей дочерью Маргаритой Шоу, они исполнили песню "Похожи". Прима Большого театра Юлия Степанова и премьер Московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Дмитрий Соболевский представили зрителям номер "Оберег материнской любви".
Народная артистка России Валерия спела песню "Ты моя", певец Александр Панайотов исполнил песню "Необыкновенная", исполнитель Мот - "Когда мужчина влюблен", а музыкант Клава Кока спела песню "Мама".
Также в этот вечер выступили Никита Данько, Влад Канопка, вокальный ансамбль "Талисман", Елена Максимова, Алексей Хворостян и хор Ансамбля имени Александра Александрова, государственный театр танца "Гжель", Мирави, Владимир Бабенко, Фарух Хасанов, Маргарита Позоян, Анжелика Пушнова, Вячеслав Макаров, ВИА "Лейся песня", Сергей Павловский.
Заслуженный артист России Сергей Войтенко исполнил композицию "Письмецо маме". Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов выступил с дочерью Владой с номером "Включай нашу".
Фрагмент стихотворения Расула Гамзатова "Мама" продекламировал заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов. Народный артист России Дмитрий Маликов спел песню "С днем рождения, мама", а народный артист РФ Игорь Николаев вместе с певицей Юлией Проскуряковой представили номер "Родные люди".