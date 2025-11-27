Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прошел концерт "Ода матери"
22:08 27.11.2025 (обновлено: 13:18 28.11.2025)
В Кремле прошел концерт "Ода матери"
В Кремле прошел концерт "Ода матери"
Праздничный концерт "Ода матери" в преддверии Дня матери, подготовленный АНО "Евразия", прошел в Государственном Кремлевском дворце в четверг, передает... РИА Новости, 28.11.2025
общество, россия, новороссия, армения, вячеслав макаров, владимир путин, зара (зарифа мгоян), госдума рф, государственный кремлевский дворец, большой театр
Общество, Россия, Новороссия, Армения, Вячеслав Макаров, Владимир Путин, Зара (Зарифа Мгоян), Госдума РФ, Государственный Кремлевский дворец, Большой театр
В Кремле прошел концерт "Ода матери"

Подготовленный АНО "Евразия" концерт "Ода матери" прошел в Кремлевском дворце

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Кремлевский дворец
Государственный Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Государственный Кремлевский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Праздничный концерт "Ода матери" в преддверии Дня матери, подготовленный АНО "Евразия", прошел в Государственном Кремлевском дворце в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
День матери отметят в России в этом году в воскресенье.
День матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
День матери в России: история праздника, традиции, интересные факты
26 ноября, 08:00
"АНО "Евразия", опираясь на платформу традиционных ценностей, за поддержку которых во всем мире выступает наш президент Владимир Путин, уже второй год подряд проводит концерт "Ода матери". Можно сказать, что это стало доброй традицией, причем мы проводим концерт традиционно в Государственном Кремлевском дворце - в сердце России и нашей столицы. Мы собрали здесь мам защитников Отечества - тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, отстаивает традиционные ценности, их семьи и дети тоже здесь. Здесь многодетные семьи из Новороссии и из стран Евразии", - сказала журналистам депутат Госдумы РФ, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Гостями праздничного концерта стали 6 тысяч человек из России, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, среди которых - около 2 тысяч семей участников специальной военной операции.
Ведущими вечера выступили Вячеслав Макаров и Анастасия Бородина, их соведущими стали дети: Никита Данько и Алена Яковлева.
Концерт открылся выступлением Оркестра Русской филармонии, поэтессы Анны Егоян, актрисы Оливии Минц и пианиста Олега Аккуратова. Заслуженная артистка России Зара выступила с песней "Все начинается с любви", а детский вокальный ансамбль "Непоседы" исполнил композиции "Мама - первое слово" и "Мы - маленькие дети, нам хочется гулять".
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
Вчера, 10:34
Заслуженная артистка РФ Жасмин вышла на сцену со своей дочерью Маргаритой Шоу, они исполнили песню "Похожи". Прима Большого театра Юлия Степанова и премьер Московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Дмитрий Соболевский представили зрителям номер "Оберег материнской любви".
Народная артистка России Валерия спела песню "Ты моя", певец Александр Панайотов исполнил песню "Необыкновенная", исполнитель Мот - "Когда мужчина влюблен", а музыкант Клава Кока спела песню "Мама".
Также в этот вечер выступили Никита Данько, Влад Канопка, вокальный ансамбль "Талисман", Елена Максимова, Алексей Хворостян и хор Ансамбля имени Александра Александрова, государственный театр танца "Гжель", Мирави, Владимир Бабенко, Фарух Хасанов, Маргарита Позоян, Анжелика Пушнова, Вячеслав Макаров, ВИА "Лейся песня", Сергей Павловский.
Заслуженный артист России Сергей Войтенко исполнил композицию "Письмецо маме". Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов выступил с дочерью Владой с номером "Включай нашу".
Фрагмент стихотворения Расула Гамзатова "Мама" продекламировал заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов. Народный артист России Дмитрий Маликов спел песню "С днем рождения, мама", а народный артист РФ Игорь Николаев вместе с певицей Юлией Проскуряковой представили номер "Родные люди".
Девушка с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Праздничную программу ко Дню матери подготовили в парках Москвы
Вчера, 10:43
 
Общество Россия Новороссия Армения Вячеслав Макаров Владимир Путин Зара (Зарифа Мгоян) Госдума РФ Государственный Кремлевский дворец Большой театр
 
 
