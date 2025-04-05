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"Не узнать!": новое фото Игоря Николаева заставило поклонников бить тревогу - РИА Новости, 05.04.2025
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Шоубиз
 
08:42 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/nikolaev-2009418098.html
"Не узнать!": новое фото Игоря Николаева заставило поклонников бить тревогу
"Не узнать!": новое фото Игоря Николаева заставило поклонников бить тревогу - РИА Новости, 05.04.2025
"Не узнать!": новое фото Игоря Николаева заставило поклонников бить тревогу
Легендарный композитор впервые за долгое время показал себя публике, сфотографировавшись с дочерью у Московской консерватории. Попытка скрыться за темными... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:42:00+03:00
2025-04-05T08:42:00+03:00
шоубиз
игорь николаев
отар кушанашвили
юлия проскурякова
сша
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Легендарный композитор впервые за долгое время показал себя публике, сфотографировавшись с дочерью у Московской консерватории. Попытка скрыться за темными очками и кепкой не помогла — фанаты мгновенно заметили тревожные изменения во внешности 65-летнего артиста. Почему автор хита "Выпьем за любовь" стал затворником после операции? Что скрывает Николаев и насколько серьезны его проблемы со здоровьем?Редкий кадр всполошил сетьСнимок с 9-летней Вероникой у музыкальной школы при Московской консерватории вместо лайков собрал волну обеспокоенных комментариев. Поклонники обратили внимание на попытку артиста скрыть лицо: темные очки, кепка, волосы, прикрывающие щеки. "Игорь Юрьевич сильно постарел, располнел, выглядит уставшим", — пишут встревоженные фанаты в комментариях.Особенно заметны изменения для тех, кто помнит энергичного Николаева времен дуэта с Наташей Королевой. Композитор, когда-то блиставший на сцене в своем фирменном стиле с белыми брюками и кудрявой шевелюрой, теперь предстал перед публикой совершенно другим человеком.Третий инфаркт и шунтированиеТревога поклонников не беспочвенна. Осенью 2023 года Николаев перенес серьезную операцию на сердце после третьего инфаркта. Врачи провели шунтирование — процедуру, направленную на восстановление кровотока. После вмешательства медики наложили на артиста строгие ограничения: полный отказ от алкоголя, минимизация стрессов и умеренные физические нагрузки.Операция прошла успешно, артист провел несколько недель в больнице, а затем был выписан домой. Однако, судя по редким появлениям на публике и изменениям во внешности, восстановление проходит не так гладко, как хотелось бы его поклонникам.Затворник поневолеАвтор хитов "Пять причин" и "Выпьем за любовь" в последнее время ведет закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике и даже не сопровождает свою жену Юлию Проскурякову на премьерах ее новых киноработ. 42-летняя Юлия активно снимается в кино и часто выходит в свет одна, что породило слухи о проблемах в их семье.Композитор почти не дает интервью и крайне редко выступает на сцене. Поклонники связывают его отсутствие на мероприятиях именно с проблемами здоровья. "Он практически исчез из публичного поля после операции, хотя раньше был довольно открытым человеком", — отмечают фанаты в социальных сетях.Миллион за концерт: цена возвращенияПосле вынужденного перерыва Николаев все же решил вернуться к ограниченной концертной деятельности. Любопытная деталь — его гонорар за выступление увеличился на миллион рублей. Многие видят в этом попытку компенсировать вынужденный простой и покрыть расходы на лечение.В октябре 2024 года артист появился на фестивале "Новая волна", где вместе с Олегом Газмановым и Игорем Крутым исполнил песню "Доча", посвященную дочери. Это выступление стало одним из немногих публичных появлений Николаева за последний год.Поддержка семьиЮлия Проскурякова, третья жена Николаева, младше его на 23 года, в интервью неоднократно подчеркивала, что здоровье мужа — ее главная забота. Поздравляя Игоря с 65-летием в январе 2025 года, она написала в соцсетях: "Я желаю тебе самого главного — здоровья! Для всего остального у тебя есть мы: твоя семья, твоя музыка, твои друзья".Вероника, младшая дочь композитора, играет важную роль в его жизни. Девочка, родившаяся в 2015 году, учится в музыкальной школе при Московской консерватории и проявляет творческие способности.Старшая дочь артиста, 46-летняя Юлия от первого брака с Еленой Кудряшовой, живет в США, работает врачом и сохраняет теплые отношения с отцом. Несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, она и Вероника общаются и остаются близки.Прогнозы КушанашвилиМасла в огонь подлил скандальный журналист Отар Кушанашвили. Еще в 2024 году он упоминал о возможном рецидиве болезни Николаева, призывая фанатов молиться за артиста. "У него все не так хорошо, как он пытается показать", — заявил Кушанашвили, намекая на серьезные проблемы со здоровьем.Сам Николаев никак не комментирует слухи о своем состоянии. Его редкие публикации в соцсетях посвящены семье, а не работе, что только усиливает беспокойство фанатов.Что дальше?Вопрос о том, вернется ли Николаев к активной гастрольной деятельности, остается открытым. После операции он уже доказал, что способен выступать, но, возможно, сейчас ему стоит сосредоточиться на здоровье и семье, как советуют врачи и поклонники.История Игоря Николаева напоминает нам о том, как важно беречь себя. Даже за блестящими успехами скрывается обычный человек со своими слабостями. Будем надеяться, что 65-летний артист еще порадует нас новыми хитами, а тревога поклонников окажется напрасной.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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игорь николаев, отар кушанашвили, юлия проскурякова, сша
Шоубиз, Игорь Николаев, Отар Кушанашвили, Юлия Проскурякова, США

"Не узнать!": новое фото Игоря Николаева заставило поклонников бить тревогу

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПрощание с президентом "ПрофМедиа" Александром Вариным
Прощание с президентом ПрофМедиа Александром Вариным - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Легендарный композитор впервые за долгое время показал себя публике, сфотографировавшись с дочерью у Московской консерватории. Попытка скрыться за темными очками и кепкой не помогла — фанаты мгновенно заметили тревожные изменения во внешности 65-летнего артиста. Почему автор хита "Выпьем за любовь" стал затворником после операции? Что скрывает Николаев и насколько серьезны его проблемы со здоровьем?

Редкий кадр всполошил сеть

Снимок с 9-летней Вероникой у музыкальной школы при Московской консерватории вместо лайков собрал волну обеспокоенных комментариев. Поклонники обратили внимание на попытку артиста скрыть лицо: темные очки, кепка, волосы, прикрывающие щеки. "Игорь Юрьевич сильно постарел, располнел, выглядит уставшим", — пишут встревоженные фанаты в комментариях.
Особенно заметны изменения для тех, кто помнит энергичного Николаева времен дуэта с Наташей Королевой. Композитор, когда-то блиставший на сцене в своем фирменном стиле с белыми брюками и кудрявой шевелюрой, теперь предстал перед публикой совершенно другим человеком.
© Фото : СоцсетиИгорь Николаев с дочерью
Игорь Николаев с дочерью - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Соцсети
Игорь Николаев с дочерью

Третий инфаркт и шунтирование

Тревога поклонников не беспочвенна. Осенью 2023 года Николаев перенес серьезную операцию на сердце после третьего инфаркта. Врачи провели шунтирование — процедуру, направленную на восстановление кровотока. После вмешательства медики наложили на артиста строгие ограничения: полный отказ от алкоголя, минимизация стрессов и умеренные физические нагрузки.
Операция прошла успешно, артист провел несколько недель в больнице, а затем был выписан домой. Однако, судя по редким появлениям на публике и изменениям во внешности, восстановление проходит не так гладко, как хотелось бы его поклонникам.
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Игорь Николаев
Композитор и певец Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Композитор и певец Игорь Николаев

Затворник поневоле

Автор хитов "Пять причин" и "Выпьем за любовь" в последнее время ведет закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике и даже не сопровождает свою жену Юлию Проскурякову на премьерах ее новых киноработ. 42-летняя Юлия активно снимается в кино и часто выходит в свет одна, что породило слухи о проблемах в их семье.
Композитор почти не дает интервью и крайне редко выступает на сцене. Поклонники связывают его отсутствие на мероприятиях именно с проблемами здоровья. "Он практически исчез из публичного поля после операции, хотя раньше был довольно открытым человеком", — отмечают фанаты в социальных сетях.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова
Композитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Композитор и певец Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова

Миллион за концерт: цена возвращения

После вынужденного перерыва Николаев все же решил вернуться к ограниченной концертной деятельности. Любопытная деталь — его гонорар за выступление увеличился на миллион рублей. Многие видят в этом попытку компенсировать вынужденный простой и покрыть расходы на лечение.
В октябре 2024 года артист появился на фестивале "Новая волна", где вместе с Олегом Газмановым и Игорем Крутым исполнил песню "Доча", посвященную дочери. Это выступление стало одним из немногих публичных появлений Николаева за последний год.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПраздничный концерт "Наш Новый год"
Праздничный концерт Наш Новый год - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный концерт "Наш Новый год"

Поддержка семьи

Юлия Проскурякова, третья жена Николаева, младше его на 23 года, в интервью неоднократно подчеркивала, что здоровье мужа — ее главная забота. Поздравляя Игоря с 65-летием в январе 2025 года, она написала в соцсетях: "Я желаю тебе самого главного — здоровья! Для всего остального у тебя есть мы: твоя семья, твоя музыка, твои друзья".
Вероника, младшая дочь композитора, играет важную роль в его жизни. Девочка, родившаяся в 2015 году, учится в музыкальной школе при Московской консерватории и проявляет творческие способности.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСъемки праздничной передачи "Русское Рождество"
Съемки праздничной передачи Русское Рождество - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Съемки праздничной передачи "Русское Рождество"
Старшая дочь артиста, 46-летняя Юлия от первого брака с Еленой Кудряшовой, живет в США, работает врачом и сохраняет теплые отношения с отцом. Несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, она и Вероника общаются и остаются близки.

Прогнозы Кушанашвили

Масла в огонь подлил скандальный журналист Отар Кушанашвили. Еще в 2024 году он упоминал о возможном рецидиве болезни Николаева, призывая фанатов молиться за артиста. "У него все не так хорошо, как он пытается показать", — заявил Кушанашвили, намекая на серьезные проблемы со здоровьем.
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Сам Николаев никак не комментирует слухи о своем состоянии. Его редкие публикации в соцсетях посвящены семье, а не работе, что только усиливает беспокойство фанатов.

Что дальше?

Вопрос о том, вернется ли Николаев к активной гастрольной деятельности, остается открытым. После операции он уже доказал, что способен выступать, но, возможно, сейчас ему стоит сосредоточиться на здоровье и семье, как советуют врачи и поклонники.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкИгорь Николаев
Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Игорь Николаев
История Игоря Николаева напоминает нам о том, как важно беречь себя. Даже за блестящими успехами скрывается обычный человек со своими слабостями. Будем надеяться, что 65-летний артист еще порадует нас новыми хитами, а тревога поклонников окажется напрасной.
 
ШоубизИгорь НиколаевОтар КушанашвилиЮлия ПроскуряковаСША
 
 
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