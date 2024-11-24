В Кремле проходит концерт "Ода матери" в рамках форума АНО "Евразия"
В Кремле проходит концерт ко Дню матери в рамках форума АНО "Евразия"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Праздничный концерт ко Дню матери "Ода матери" в рамках международного форума АНО содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" проходит в Государственном Кремлевском Дворце в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Ода матери" - это концерт, это фестиваль фактически, который посвящен нашим мамам и традиционным ценностям. Для нас очень важно объединять народы нашей Евразии, нашего быстро растущего континента, вокруг традиционных ценностей. В этом мы очень поддерживаем президента России Владимира Путина, который объединяет усилия всех народов, которые не хотят попадать под пропаганду чуждых нам ценностей: ЛГБТ*, навязываемого нам, переписанной истории, отсутствия уважения к чувствам верующих. Наши народы, наши страны объединяются и идут своим суверенным курсом", - рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
По словам Аршиновой, Россия стала главным голосом в большом многоголосии мира.
"Центральную роль имеют наши традиционные ценности и наше отношение к духовным ценностям, к семье, к отцу, к матери, к своим близким и к тому, как мы относимся к нашей родной земле", - отметила она.
Аршинова подчеркнула, что гостями праздничного концерта станут представители более десяти стран Евразии. Среди них многодетные семьи, учителя, врачи, представители общественных организаций, фондов.
"Мы продолжаем верить в наш курс на традиционные ценности и укрепление нашего континента. Сегодня с нами Грузия, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. Сегодня больше десяти стран здесь присутствуют - это несколько тысяч человек", - сказала она.
Ведущие концерта - Екатерина Гусева и Александр Олешко. В концерте принимают участие российские артисты, а также известные исполнители стран СНГ и ближнего зарубежья. Среди них Московский Государственный академический театра танца "Гжель", Shaman (Ярослав Дронов), Николай Басков, Игорь Николаев, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня", Денис Майданов, Вика Цыганова, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова, Ольга Варвус, детский музыкальный театр "Домисолька" и другие.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.