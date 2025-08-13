Рейтинг@Mail.ru
История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка" - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/pesnya-2034803437.html
История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка"
История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка" - РИА Новости, 13.08.2025
История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка"
Песня "Дельфин и русалка" был, по сути, настоящим символом эпохи. История о героях, которые вроде бы не пара… но пара, и еще какая! Вспомним, как именно... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:35:00+03:00
2025-08-13T19:35:00+03:00
игорь николаев
наташа королева (наталия порывай)
алла пугачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869207318_0:31:1780:1032_1920x0_80_0_0_0d8bdfca8e1135a5296d216d18af3f67.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Песня "Дельфин и русалка" был, по сути, настоящим символом эпохи. История о героях, которые вроде бы не пара… но пара, и еще какая! Вспомним, как именно поп‑маэстро Игорь Николаев, увидев талант школьницы из Киева, подарил ей музыкальный образ, ставший культовым.Их первые совместные работы легко было бы отнести к наивному поп‑шоу‑бизнесу начала 1990‑х: синтетические тембры, простые аранжировки, приторно‑сентиментальные тексты. Но в тандеме эти песни зазвучали по‑другому – трогательно и нежно. Сегодня их узнают с первых нот, а подпеть сможет почти каждый. И среди этих хитов особое место занимает "Дельфин и русалка".Хит родился в ДанииИгорь Николаев начинал в группе Аллы Пугачевой как клавишник: в составе “Рецитала” он осваивал театральную аранжировку и сцену. Затем писал хиты для Пугачевой, и только встретив Наташу Порывай (она позже взяла псевдоним Королева) понял, что из киевской девчонки можно сделать настоящую звезду.Первый настоящий триумф к Наташе пришел с песней "Желтые тюльпаны". После этого ее имя мгновенно зазвучало в каждом эфире, а уже следующий альбом, вышедший в 1992 году, получил символичное название "Дельфин и русалка". Тогда Наташа была совсем юной, на целых 13 лет моложе Николаева, и их творческий союз постепенно перерос в личную историю.Замысел будущего хита родился из ее рассказа о поездке в Копенгаген и встрече с бронзовой Русалочкой Андерсена. Эта история зажгла воображение маэстро, а он, в свою очередь, дополнил сказку новым героем - безнадежно влюбленным дельфином. Так и сложился идеальный сценический образ дуэта: он - дельфин, она - русалка.Расставание – продуманный пиар-ходВ марте 1992 года в СК "Олимпийский" состоялась премьера программы "Дельфин и русалка", которая собрала полный зал пять раз подряд. В том же году Игорь и Наташа стали мужем и женой, а обложка альбома, на которой они предстают с влажными волосами и раковиной, лишь усиливала атмосферу морской сказки.Однако даже в самой песне звучало ироничное предчувствие:"Дельфин и русалка - не пара, не пара, не пара".Это стало пророчеством, ведь, хоть и не сразу, а лишь спустя почти девять лет, но их отношения распались. Слухи о романах Игоря, в том числе с его директором Анжелой Кулаковской, только добавляли напряжения в их уже сложные отношения.Но и здесь они оставались прежде всего талантливыми продюсерами. Говорят, что когда популярность начала угасать, Наташа Королева придумала необычный ход, который в тот момент был редкостью для российского шоу-бизнеса. Ей пришла в голову идея запустить слух о грядущем расставании с Игорем Николаевым. Задуманное с умом пиар-решение оказалось успешным: слухи о разрыве привели к огромному успеху их "прощального" тура, и вскоре стало очевидно, что для полноценного завершения они должны были "помириться".Но, вопреки ожиданиям, этот ход неожиданно перерос в реальную проблему. Игорь Николаев оказался вовлечен в новый роман с другой женщиной. Несмотря на свою боль, Наташа хотела сохранить семью, даже готова была простить измену. Однако, как выяснилось, решения в их отношениях принимала не она. Игорь предложил Наташе жить по новым правилам, которые она не могла принять. Его стремление к свободе и отсутствию обязательств оказалось несовместимо с ее представлениями о семейных ценностях."Дельфин и русалка" по-японскиНесмотря на расставание, Игорю и Наташе удалось сохранить теплые и дружеские отношения. В 2016–2017 годах они вновь выступали вместе, а момент, когда они исполнили "Дельфин и русалка" в Кремле, стал настоящим сюрпризом для поклонников - особенным и трогательным.Прошло три десятка лет, а песня все еще остается символом той эпохи. В 2021 году сын Наташи, Архип Глушко, выпустил свою версию композиции, назвав ее "Дельфин и Русалка-2". В ней он добавил победоносное "может быть, все-таки пара" и даже исполнил песню на японском. И мама, и автор оригинала не скрывали своих эмоций, отметив, что "творчество гениального маэстро… вдохновляет наших детей".В 1992 году тот культовый альбом стал для Игоря Николаева и Наташи Королевой настоящим триумфом. Он не только закрепил за дуэтом статус одних из главных героев поп‑сцены того времени, но и принес престижную премию "Овация" как лучшей пластинке года. И хотя дуэт распался, композиция продолжает жить по сей день.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869207318_0:5:1780:1340_1920x0_80_0_0_5a0064e6b1c9f6ad6da938c72e6b0d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), алла пугачева
Игорь Николаев, Наташа Королева (Наталия Порывай), Алла Пугачева

История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Песня "Дельфин и русалка" был, по сути, настоящим символом эпохи. История о героях, которые вроде бы не пара… но пара, и еще какая! Вспомним, как именно поп‑маэстро Игорь Николаев, увидев талант школьницы из Киева, подарил ей музыкальный образ, ставший культовым.
Их первые совместные работы легко было бы отнести к наивному поп‑шоу‑бизнесу начала 1990‑х: синтетические тембры, простые аранжировки, приторно‑сентиментальные тексты. Но в тандеме эти песни зазвучали по‑другому – трогательно и нежно. Сегодня их узнают с первых нот, а подпеть сможет почти каждый. И среди этих хитов особое место занимает "Дельфин и русалка".

Хит родился в Дании

Игорь Николаев начинал в группе Аллы Пугачевой как клавишник: в составе “Рецитала” он осваивал театральную аранжировку и сцену. Затем писал хиты для Пугачевой, и только встретив Наташу Порывай (она позже взяла псевдоним Королева) понял, что из киевской девчонки можно сделать настоящую звезду.
Первый настоящий триумф к Наташе пришел с песней "Желтые тюльпаны". После этого ее имя мгновенно зазвучало в каждом эфире, а уже следующий альбом, вышедший в 1992 году, получил символичное название "Дельфин и русалка". Тогда Наташа была совсем юной, на целых 13 лет моложе Николаева, и их творческий союз постепенно перерос в личную историю.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПевцы Игорь Николаев и Наташа Королева
Певцы Игорь Николаев и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Певцы Игорь Николаев и Наташа Королева
Замысел будущего хита родился из ее рассказа о поездке в Копенгаген и встрече с бронзовой Русалочкой Андерсена. Эта история зажгла воображение маэстро, а он, в свою очередь, дополнил сказку новым героем - безнадежно влюбленным дельфином. Так и сложился идеальный сценический образ дуэта: он - дельфин, она - русалка.

Расставание – продуманный пиар-ход

В марте 1992 года в СК "Олимпийский" состоялась премьера программы "Дельфин и русалка", которая собрала полный зал пять раз подряд. В том же году Игорь и Наташа стали мужем и женой, а обложка альбома, на которой они предстают с влажными волосами и раковиной, лишь усиливала атмосферу морской сказки.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыступление Игоря Николаева
Выступление Игоря Николаева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Выступление Игоря Николаева
Однако даже в самой песне звучало ироничное предчувствие:
"Дельфин и русалка - не пара, не пара, не пара".
Это стало пророчеством, ведь, хоть и не сразу, а лишь спустя почти девять лет, но их отношения распались. Слухи о романах Игоря, в том числе с его директором Анжелой Кулаковской, только добавляли напряжения в их уже сложные отношения.
Но и здесь они оставались прежде всего талантливыми продюсерами. Говорят, что когда популярность начала угасать, Наташа Королева придумала необычный ход, который в тот момент был редкостью для российского шоу-бизнеса. Ей пришла в голову идея запустить слух о грядущем расставании с Игорем Николаевым.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлла Пугачева, Филипп Кирковров, Наташа Королева на вручении музыкальной премии "Овация"
Алла Пугачева, Филипп Кирковров, Наташа Королева на вручении музыкальной премии Овация - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева, Филипп Кирковров, Наташа Королева на вручении музыкальной премии "Овация"
Задуманное с умом пиар-решение оказалось успешным: слухи о разрыве привели к огромному успеху их "прощального" тура, и вскоре стало очевидно, что для полноценного завершения они должны были "помириться".
Но, вопреки ожиданиям, этот ход неожиданно перерос в реальную проблему. Игорь Николаев оказался вовлечен в новый роман с другой женщиной. Несмотря на свою боль, Наташа хотела сохранить семью, даже готова была простить измену. Однако, как выяснилось, решения в их отношениях принимала не она. Игорь предложил Наташе жить по новым правилам, которые она не могла принять. Его стремление к свободе и отсутствию обязательств оказалось несовместимо с ее представлениями о семейных ценностях.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певица Наташа Королева

"Дельфин и русалка" по-японски

Несмотря на расставание, Игорю и Наташе удалось сохранить теплые и дружеские отношения. В 2016–2017 годах они вновь выступали вместе, а момент, когда они исполнили "Дельфин и русалка" в Кремле, стал настоящим сюрпризом для поклонников - особенным и трогательным.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Наташа Королева
Прошло три десятка лет, а песня все еще остается символом той эпохи. В 2021 году сын Наташи, Архип Глушко, выпустил свою версию композиции, назвав ее "Дельфин и Русалка-2". В ней он добавил победоносное "может быть, все-таки пара" и даже исполнил песню на японском. И мама, и автор оригинала не скрывали своих эмоций, отметив, что "творчество гениального маэстро… вдохновляет наших детей".
В 1992 году тот культовый альбом стал для Игоря Николаева и Наташи Королевой настоящим триумфом. Он не только закрепил за дуэтом статус одних из главных героев поп‑сцены того времени, но и принес престижную премию "Овация" как лучшей пластинке года. И хотя дуэт распался, композиция продолжает жить по сей день.
© Фото : Пресс-служба телеканала ТВ ЦентрНовогодний выпуск программы «Добрый вечер, Москва!» на телеканале ТВ Центр
Новогодний выпуск программы «Добрый вечер, Москва!» на телеканале ТВ Центр - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Пресс-служба телеканала ТВ Центр
Новогодний выпуск программы «Добрый вечер, Москва!» на телеканале ТВ Центр
 
Игорь НиколаевНаташа Королева (Наталия Порывай)Алла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала