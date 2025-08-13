https://ria.ru/20250813/pesnya-2034803437.html

История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка"

История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка" - РИА Новости, 13.08.2025

История создания самого романтичного хита "Дельфин и русалка"

Песня "Дельфин и русалка" был, по сути, настоящим символом эпохи. История о героях, которые вроде бы не пара… но пара, и еще какая! Вспомним, как именно... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T19:35:00+03:00

2025-08-13T19:35:00+03:00

2025-08-13T19:35:00+03:00

игорь николаев

наташа королева (наталия порывай)

алла пугачева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869207318_0:31:1780:1032_1920x0_80_0_0_0d8bdfca8e1135a5296d216d18af3f67.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Песня "Дельфин и русалка" был, по сути, настоящим символом эпохи. История о героях, которые вроде бы не пара… но пара, и еще какая! Вспомним, как именно поп‑маэстро Игорь Николаев, увидев талант школьницы из Киева, подарил ей музыкальный образ, ставший культовым.Их первые совместные работы легко было бы отнести к наивному поп‑шоу‑бизнесу начала 1990‑х: синтетические тембры, простые аранжировки, приторно‑сентиментальные тексты. Но в тандеме эти песни зазвучали по‑другому – трогательно и нежно. Сегодня их узнают с первых нот, а подпеть сможет почти каждый. И среди этих хитов особое место занимает "Дельфин и русалка".Хит родился в ДанииИгорь Николаев начинал в группе Аллы Пугачевой как клавишник: в составе “Рецитала” он осваивал театральную аранжировку и сцену. Затем писал хиты для Пугачевой, и только встретив Наташу Порывай (она позже взяла псевдоним Королева) понял, что из киевской девчонки можно сделать настоящую звезду.Первый настоящий триумф к Наташе пришел с песней "Желтые тюльпаны". После этого ее имя мгновенно зазвучало в каждом эфире, а уже следующий альбом, вышедший в 1992 году, получил символичное название "Дельфин и русалка". Тогда Наташа была совсем юной, на целых 13 лет моложе Николаева, и их творческий союз постепенно перерос в личную историю.Замысел будущего хита родился из ее рассказа о поездке в Копенгаген и встрече с бронзовой Русалочкой Андерсена. Эта история зажгла воображение маэстро, а он, в свою очередь, дополнил сказку новым героем - безнадежно влюбленным дельфином. Так и сложился идеальный сценический образ дуэта: он - дельфин, она - русалка.Расставание – продуманный пиар-ходВ марте 1992 года в СК "Олимпийский" состоялась премьера программы "Дельфин и русалка", которая собрала полный зал пять раз подряд. В том же году Игорь и Наташа стали мужем и женой, а обложка альбома, на которой они предстают с влажными волосами и раковиной, лишь усиливала атмосферу морской сказки.Однако даже в самой песне звучало ироничное предчувствие:"Дельфин и русалка - не пара, не пара, не пара".Это стало пророчеством, ведь, хоть и не сразу, а лишь спустя почти девять лет, но их отношения распались. Слухи о романах Игоря, в том числе с его директором Анжелой Кулаковской, только добавляли напряжения в их уже сложные отношения.Но и здесь они оставались прежде всего талантливыми продюсерами. Говорят, что когда популярность начала угасать, Наташа Королева придумала необычный ход, который в тот момент был редкостью для российского шоу-бизнеса. Ей пришла в голову идея запустить слух о грядущем расставании с Игорем Николаевым. Задуманное с умом пиар-решение оказалось успешным: слухи о разрыве привели к огромному успеху их "прощального" тура, и вскоре стало очевидно, что для полноценного завершения они должны были "помириться".Но, вопреки ожиданиям, этот ход неожиданно перерос в реальную проблему. Игорь Николаев оказался вовлечен в новый роман с другой женщиной. Несмотря на свою боль, Наташа хотела сохранить семью, даже готова была простить измену. Однако, как выяснилось, решения в их отношениях принимала не она. Игорь предложил Наташе жить по новым правилам, которые она не могла принять. Его стремление к свободе и отсутствию обязательств оказалось несовместимо с ее представлениями о семейных ценностях."Дельфин и русалка" по-японскиНесмотря на расставание, Игорю и Наташе удалось сохранить теплые и дружеские отношения. В 2016–2017 годах они вновь выступали вместе, а момент, когда они исполнили "Дельфин и русалка" в Кремле, стал настоящим сюрпризом для поклонников - особенным и трогательным.Прошло три десятка лет, а песня все еще остается символом той эпохи. В 2021 году сын Наташи, Архип Глушко, выпустил свою версию композиции, назвав ее "Дельфин и Русалка-2". В ней он добавил победоносное "может быть, все-таки пара" и даже исполнил песню на японском. И мама, и автор оригинала не скрывали своих эмоций, отметив, что "творчество гениального маэстро… вдохновляет наших детей".В 1992 году тот культовый альбом стал для Игоря Николаева и Наташи Королевой настоящим триумфом. Он не только закрепил за дуэтом статус одних из главных героев поп‑сцены того времени, но и принес престижную премию "Овация" как лучшей пластинке года. И хотя дуэт распался, композиция продолжает жить по сей день.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь николаев, наташа королева (наталия порывай), алла пугачева