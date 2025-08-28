НТВ объявил старт 32-го сезона
Телеканал НТВ презентовал 32-й сезон в Москве
Стенд телекомпании НТВ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Телеканал НТВ в четверг в Москве презентовал 32-й телесезон, среди премьер ожидаются сериал "Мухтар. Он вернулся", совместный проект с онлайн-кинотеатром "Иви", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ) "Константинополь", передает корреспондент РИА Новости с презентации.
"Совсем скоро из нашего телекомплекса будут выходить в эфир все новостные программы, все ток-шоу, а также развлекательные проекты НТВ. Но сегодня мы собрались здесь, чтобы официально начать наш новый, уже 32-й телевизионный сезон НТВ. Спасибо. Я уверен, что он будет таким же ярким и интересным, и запоминающимся, как и предыдущие 31. Мы проделали большую работу", - сказал генеральный директор НТВ Алексей Земский в ходе презентации.
Презентация нового телесезона прошла в декорациях праймового проекта "Ты супер!". Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн в ходе презентации рассказал, что в новом сезоне телеканала зрителей ожидают премьеры сериалов "Скорая помощь 8", "Первый отдел 5", "Невский 8", "Шеф 8", "Балабол 9", "Акушер 2", "Мухтар. Он вернулся" и другие.
"Вы спрашивали, будет восьмой "Шеф"? Будет восьмой "Шеф" с Андреем Чубченко. "Балабол" девятый будет с Константином Юшкевичем. "Мухтар. Он вернулся" - мы вернули Мухтара, друзья. Что вам еще надо? С Александром Носиком, между прочим, он тоже здесь. Пришел без Мухтара. Дальше идет "Страх над Невой", второй сезон с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым", - сказал Вайнштейн, объявляя премьеры телесезона.
Вайнштейн также рассказал, что среди премьер ожидаются такие проекты, как "Законник", "Лепила", "Мёртвая точка", "Васька", "Пин-код", "Кукушонок", "Ночной", "Извозчик", "Краш" и "Один за всех".
Премьерами НТВ совместно с онлайн-кинотеатрами в новом телесезоне станут такие проекты, как "Жар" с Даниилом Воробьевым и Марком Эдельштейном совместно с онлайн-кинотеатром "Иви", "Константинополь" совместно с "Иви" и при поддержке ИРИ, "Айда!" совместно с онлайн-кинотеатром Start, "Трудно быть Богом" совместно с Wink и при поддержке ИРИ и "Тоннель" совместно с KION.
В ходе презентации Вайнштейн также рассказал о запуске нового вокального шоу "Браво! Бис!", в котором встретятся самые сильные участники других популярных музыкальных проектов. Он уточнил, что жюри проекта станут Игорь Крутой, Игорь Николаев, певица Валерия и Александр Панайотов. Ведущей проекта станет Лера Кудрявцева. Съемки шоу стартуют 6 сентября, премьера состоится в ноябре 2025 года.
Презентация 32-го телесезона НТВ прошла в четверг в Москве в новом Телекомплексе телеканала.
