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Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев - РИА Новости, 07.03.2025
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Культура
 
02:23 07.03.2025 (обновлено: 10:51 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/shou-2003171809.html
Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев
Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев - РИА Новости, 07.03.2025
Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев
Гостем нового, седьмого сезона музыкального шоу "Один в один", который стартует на "России" 7 марта в 21.30, станет композитор и певец Игорь Николаев. Он займет РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гостем нового, седьмого сезона музыкального шоу "Один в один", который стартует на "России" 7 марта в 21.30, станет композитор и певец Игорь Николаев. Он займет кресло четвертого члена жюри. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.Как и в предыдущие сезоны, каждую неделю десять участников предстанут перед телезрителями в образах знаменитых артистов разных эпох и исполнят их хиты, а жюри будет выставлять им баллы от 1 до 10.Как отметил самый строгий член жюри Юрий Стоянов, это не шоу пародий."Важно погружение в персонажа, не только голосовое и внешнее, но и какое-то характерологическое. Но мне также нравится, когда маленький зазорчик остается, и исполнитель показывает свое отношение к первоисточнику. Я обращаю внимание на тонкие вещи: удивил участник меня или нет, забыл ли я о том, что я судья, и полностью ли погрузился в то, что происходит на сцене", — цитирует пресс-служба телеканала слова артиста.Ведущие шоу – Николай Басков и Клава Кока. В жюри, помимо Юрия Стоянова, — Алексей Чумаков и Марина Мещерякова."Гостем седьмого выпуска станет певец Игорь Николаев – автор и исполнитель множества лирических хитов о любви. Он займет кресло четвертого члена жюри, что станет сюрпризом для Арсения Бородина, которому достался образ Николаева и его суперхит "Выпьем за любовь", — отметили на "России".По словам музыканта, он восхищен участниками шоу "Один в один". "Думаю, вряд ли у меня получится что-то подобное. Здесь есть настоящие мастера перевоплощений, например, член жюри Алексей Чумаков, который уже дважды выиграл в этом проекте. Помню, как он бесподобно перевоплотился в Сашу Серова", — цитирует пресс-служба телеканала слова композитора и исполнителя.В седьмом выпуске телезрители увидят новые перевоплощения в известных артистов, среди которых Елена Образцова, Лидия Русланова, Стас Михайлов, Робби Уильямс и другие.
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игорь николаев, юрий стоянов, николай басков, россия-1 (телеканал), что посмотреть , музыка, стас михайлов
Культура, Игорь Николаев, Юрий Стоянов, Николай Басков, Россия-1 (телеканал), что посмотреть , Музыка, Стас Михайлов
Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев

Седьмой сезон музыкального шоу "Один в один" стартует на "России" 7 марта

© Фото : телеканал "Россия"Шоу "Один в один"
Шоу Один в один - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гостем нового, седьмого сезона музыкального шоу "Один в один", который стартует на "России" 7 марта в 21.30, станет композитор и певец Игорь Николаев. Он займет кресло четвертого члена жюри. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
© Фото : телеканал "Россия"

Шоу "Один в один" на телеканале "Россия"

Шоу Один в один

Шоу "Один в один" на телеканале "Россия"

© Фото : телеканал "Россия"
1 из 3
© Фото : телеканал "Россия"Шоу "Один в один"
Шоу Один в один
Шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 3
© Фото : телеканал "Россия"

Участник шоу "Один в один"

Шоу Один в один

Участник шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 3

Шоу "Один в один" на телеканале "Россия"

© Фото : телеканал "Россия"
1 из 3
Шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 3

Участник шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 3
Как и в предыдущие сезоны, каждую неделю десять участников предстанут перед телезрителями в образах знаменитых артистов разных эпох и исполнят их хиты, а жюри будет выставлять им баллы от 1 до 10.
Как отметил самый строгий член жюри Юрий Стоянов, это не шоу пародий.
"Важно погружение в персонажа, не только голосовое и внешнее, но и какое-то характерологическое. Но мне также нравится, когда маленький зазорчик остается, и исполнитель показывает свое отношение к первоисточнику. Я обращаю внимание на тонкие вещи: удивил участник меня или нет, забыл ли я о том, что я судья, и полностью ли погрузился в то, что происходит на сцене", — цитирует пресс-служба телеканала слова артиста.
© Фото : телеканал "Россия"Юрий Стоянов
Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : телеканал "Россия"
Юрий Стоянов
Ведущие шоу – Николай Басков и Клава Кока. В жюри, помимо Юрия Стоянова, — Алексей Чумаков и Марина Мещерякова.
"Гостем седьмого выпуска станет певец Игорь Николаев – автор и исполнитель множества лирических хитов о любви. Он займет кресло четвертого члена жюри, что станет сюрпризом для Арсения Бородина, которому достался образ Николаева и его суперхит "Выпьем за любовь", — отметили на "России".
© Фото : телеканал "Россия"Игорь Николаев
Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : телеканал "Россия"
Игорь Николаев
По словам музыканта, он восхищен участниками шоу "Один в один".
"Думаю, вряд ли у меня получится что-то подобное. Здесь есть настоящие мастера перевоплощений, например, член жюри Алексей Чумаков, который уже дважды выиграл в этом проекте. Помню, как он бесподобно перевоплотился в Сашу Серова", — цитирует пресс-служба телеканала слова композитора и исполнителя.
В седьмом выпуске телезрители увидят новые перевоплощения в известных артистов, среди которых Елена Образцова, Лидия Русланова, Стас Михайлов, Робби Уильямс и другие.
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КультураИгорь НиколаевЮрий СтояновНиколай БасковРоссия-1 (телеканал)что посмотретьМузыкаСтас Михайлов
 
 
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