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Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев

Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев - РИА Новости, 07.03.2025

Новым членом жюри в шоу "Один в один" станет Игорь Николаев

Гостем нового, седьмого сезона музыкального шоу "Один в один", который стартует на "России" 7 марта в 21.30, станет композитор и певец Игорь Николаев. Он займет РИА Новости, 07.03.2025

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Гостем нового, седьмого сезона музыкального шоу "Один в один", который стартует на "России" 7 марта в 21.30, станет композитор и певец Игорь Николаев. Он займет кресло четвертого члена жюри. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.Как и в предыдущие сезоны, каждую неделю десять участников предстанут перед телезрителями в образах знаменитых артистов разных эпох и исполнят их хиты, а жюри будет выставлять им баллы от 1 до 10.Как отметил самый строгий член жюри Юрий Стоянов, это не шоу пародий."Важно погружение в персонажа, не только голосовое и внешнее, но и какое-то характерологическое. Но мне также нравится, когда маленький зазорчик остается, и исполнитель показывает свое отношение к первоисточнику. Я обращаю внимание на тонкие вещи: удивил участник меня или нет, забыл ли я о том, что я судья, и полностью ли погрузился в то, что происходит на сцене", — цитирует пресс-служба телеканала слова артиста.Ведущие шоу – Николай Басков и Клава Кока. В жюри, помимо Юрия Стоянова, — Алексей Чумаков и Марина Мещерякова."Гостем седьмого выпуска станет певец Игорь Николаев – автор и исполнитель множества лирических хитов о любви. Он займет кресло четвертого члена жюри, что станет сюрпризом для Арсения Бородина, которому достался образ Николаева и его суперхит "Выпьем за любовь", — отметили на "России".По словам музыканта, он восхищен участниками шоу "Один в один". "Думаю, вряд ли у меня получится что-то подобное. Здесь есть настоящие мастера перевоплощений, например, член жюри Алексей Чумаков, который уже дважды выиграл в этом проекте. Помню, как он бесподобно перевоплотился в Сашу Серова", — цитирует пресс-служба телеканала слова композитора и исполнителя.В седьмом выпуске телезрители увидят новые перевоплощения в известных артистов, среди которых Елена Образцова, Лидия Русланова, Стас Михайлов, Робби Уильямс и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

игорь николаев, юрий стоянов, николай басков, россия-1 (телеканал), что посмотреть , музыка, стас михайлов