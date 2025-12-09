Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с певицы Люси Чеботиной 160 тысяч рублей компенсации за незаконное исполнение ответчицей на ее концерте в 2024 году песен других авторов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Текст определения суда пока не опубликован. Условия мирового соглашения станут известны после публикации судебного акта.

В РАО в сентябре рассказали РИА Новости, что поводом для обращения в суд послужило "незаконное использование музыкальных произведений" во время концерта "Первая леди" на площадке "Live Арена" в декабре 2024 года, организатором концерта "являлась компания, принадлежащая Чеботиной".

В организации отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.

Суд в сентябре принял иск РАО к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматриваются без проведения очных слушаний, по представленным сторонами доказательствам. Однако после того как стороны направили ходатайства об утверждении мирового соглашения, суд в ноябре назначил заседание для их рассмотрения.

Как отмечалось в определении суда, "учитывая поступление в материалы дела заявления об утверждении мирового соглашения, суд пришел к выводу о необходимости назначения судебного заседания". Заседание должно было состояться 8 декабря, но представители сторон на него не пришли. От ответчицы, в частности, поступило ходатайство "о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле".