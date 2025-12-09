Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:12 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/chebotina-2060723290.html
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной - РИА Новости, 09.12.2025
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с певицы Люси Чеботиной 160 тысяч РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:12:00+03:00
2025-12-09T08:12:00+03:00
шоубиз
москва
московская область (подмосковье)
игорь николаев
игорь крутой
александр хаминский
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118466_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ae720a442e17ae350a5cf5513dd359cd.jpg
https://ria.ru/20251208/bonya-2060668195.html
https://ria.ru/20251208/dolina-2060607521.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118466_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_202239ecd2ce6040488ac70340e95381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), игорь николаев, игорь крутой, александр хаминский, крушение вертолета в дагестане
Шоубиз, Москва, Московская область (Подмосковье), Игорь Николаев, Игорь Крутой, Александр Хаминский, Крушение вертолета в Дагестане
Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к певице Люсе Чеботиной

Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к Люсе Чеботиной на 160 тыс руб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Люся Чеботина
Певица Люся Чеботина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Люся Чеботина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с певицы Люси Чеботиной 160 тысяч рублей компенсации за незаконное исполнение ответчицей на ее концерте в 2024 году песен других авторов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Текст определения суда пока не опубликован. Условия мирового соглашения станут известны после публикации судебного акта.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Боня подала на невесту Лепса в суд из-за поста в соцсетях
8 декабря, 19:53
В РАО в сентябре рассказали РИА Новости, что поводом для обращения в суд послужило "незаконное использование музыкальных произведений" во время концерта "Первая леди" на площадке "Live Арена" в декабре 2024 года, организатором концерта "являлась компания, принадлежащая Чеботиной".
В организации отметили, что на концерте были незаконно исполнены восемь композиций, среди которых "Разве ты любил" Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций. Иск, как уточнили агентству, подан в связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора.
Суд в сентябре принял иск РАО к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматриваются без проведения очных слушаний, по представленным сторонами доказательствам. Однако после того как стороны направили ходатайства об утверждении мирового соглашения, суд в ноябре назначил заседание для их рассмотрения.
Как отмечалось в определении суда, "учитывая поступление в материалы дела заявления об утверждении мирового соглашения, суд пришел к выводу о необходимости назначения судебного заседания". Заседание должно было состояться 8 декабря, но представители сторон на него не пришли. От ответчицы, в частности, поступило ходатайство "о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле".
Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский ранее высказал РИА Новости мнение, что Чеботиной придется заплатить за исполнение песен других авторов. По его словам, с учетом того, что доказать факт правонарушения со стороны исполнителя "несложно", а норма закона является четкой и формальной, суды, как правило, удовлетворяют такие требования "без лишней волокиты".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Единственный выход": финал громкой истории с квартирой Ларисы Долиной
8 декабря, 17:04
 
ШоубизМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь НиколаевИгорь КрутойАлександр ХаминскийКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала