Премьера нового шоу "Браво! Бис!" состоится на телеканале НТВ 8 ноября

Премьера нового развлекательного шоу "Браво! Бис!" (12+) состоится на телеканале НТВ в субботу, 8 ноября 2025 года в 21:00. На сцене встретятся триумфаторы, финалисты и яркие талантливые герои самых популярных музыкальных шоу России.

Правила участия в шоу

В первом этапе каждый участник выйдет на сцену и исполнит песню: чтобы пройти в зону ожидания, нужно получить три "за" от членов жюри. По итогам каждого выпуска в следующий этап пройдут только четверо. В полуфинале, кроме звездных жюри, право выбрать финалиста появится и у ведущей проекта Леры Кудрявцевой.

Кресла жюри займут профессионалы, которые знакомы с изнанкой индустрии и способны помочь участникам получить второй шанс. Оценивать конкурсантов будут народные артисты России — композитор Игорь Крутой, композитор, поэт и исполнитель Игорь Николаев и певица Валерия, а также певец и победитель шестого сезона шоу "Маска" Александр Панайотов.

В проекте примут участие 50 талантливых артистов. На сцену выйдут Маргарита Позоян, Брендон Стоун, Алиса Вокс, Андрей Давинчи, Яна Габбасова, Вадим Азарх, Григорий Юрченко, Эльмира Калимуллина, Георгий Колдун, Денберел Ооржак, Милана Пономаренко, Хвича Лука и другие исполнители.

Второй шанс для ярких голосов

"Телевизионные шоу подарили нам много ярких голосов, но далеко не у всех судьба сложилась так, как они того заслуживают. И я подумал: а что, если дать им новую сцену, где они смогут перезапустить свою музыкальную карьеру, продемонстрировать все грани своего таланта и получить по-настоящему второй шанс? Так у меня родилась идея нашего нового вокального шоу “Браво! Бис!”, ведь каждому из них много раз говорили: “Браво!”, чтобы теперь, на новой сцене, мы смогли пригласить их на “Бис!”", — сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Александр Панайотов выразил восторг, что такое шоу появилось на российском телевидении.

© Фото : пресс-служба НТВ Александр Панайотов © Фото : пресс-служба НТВ Александр Панайотов

"Это уникальный формат! Мы уже наблюдали за проектами для начинающих, для пожилых людей, для детей, а для певцов и артистов, которые уже когда-то заявили о себе, но пропали с радаров, не видели. Поэтому на членов жюри возложена двойная ответственность. Мы, образно выражаясь, должны “надуть паруса” тех артистов, у которых что-то случилось в жизни, и они где-то потерялись", — отметил певец.

По его словам, во время исполнения песни ничто не отвлекает от артиста и его вокала: люди выходят и поют, отсутствует лишняя мишура. Тем не менее, оценивать выступления участников непросто, потому что 90% из них — друзья и знакомые. Однако по правилам приходится отказывать многим.

Новая аудитория для участников

"”Браво! Бис!” — совершенно потрясающее шоу, в котором принимают участие суперпрофессионалы. Я иногда думаю: “Как же так, почему так сложилось, что этих людей мы не знаем?” Уровень таланта у всех участников запредельно высокий и нам как зрителям очень приятно: мы слушаем и наслаждаемся. Но в конце приходится делать неизбежный выбор, в этом заключается суть конкурса. И нам действительно становится очень и очень больно, потому что каждый из участников надеется на победу", — подчеркнула Валерия.

Она полагает, что не столько важна сама победа, сколько то, что эти люди нашли в себе силы прийти и напомнить о себе. Каждый участник уйдет после этого шоу с новой аудиторией.

"Этот проект, его название — все нацелено на то, чтобы дать участникам второй шанс. А вот насколько они смогут им воспользоваться — вопрос открытый. Идея шоу мне кажется замечательной: артисты, которые когда-то уже побеждали, но так и не стали настоящими звездами, получают возможность снова выйти на сцену. Конечно, особенно здорово было бы, если бы участники максимально использовали свой “безусловный шанс” и продемонстрировали собственные песни и хиты. Но не стоит забывать, что исполнение популярных мелодий — хороший способ вновь завоевать симпатии зрителей и напомнить о себе", — указал композитор и член жюри Игорь Крутой.

Артисты, знакомые по другим проектам

По мнению певца и члена жюри Игоря Николаева "Браво! Бис!" — шоу, в котором участвуют сильнейшие артисты, уже знакомые зрителям по другим проектам и телеканалам.

"За ними следили, их запоминали, и теперь у нас есть шанс увидеть их выступления в концентрированном, ярком формате. Это, безусловно, ставит жюри перед очень трудным выбором. Когда из 10 талантливых исполнителей нужно назвать лишь четверых, а остальных оставить за бортом — это тяжелое решение", — отметил Игорь Николаев.

Он добавил, что для участников само появление в проекте стало шансом вновь заявить о себе и напомнить зрителю о своем таланте. Возможно, для некоторых именно это и было главной целью. Но каждый мечтает пройти в финал и, конечно, одержать победу.

Шоу для тех, кто уже имеет имя

"”Браво! Бис!” — невероятно яркое музыкальное шоу. Формат, в котором сильные вокалисты снова выходят на сцену и соревнуются друг с другом, всегда будет интересен зрителям. На проекте я встретила удивительных ребят, которых раньше видела в разных конкурсах, и теперь они получили заслуженный второй шанс. Я невольно задаюсь вопросом: почему эти исполнители до сих пор не на сцене? Почему о них так мало слышно? Где они все это время были? Именно поэтому считаю формат “Браво! Бис!” по-настоящему ценным", — уточнила Лера Кудрявцева.

© Фото : пресс-служба НТВ Ведущая Лера Кудрявцева © Фото : пресс-служба НТВ Ведущая Лера Кудрявцева

Брендон Стоун считает, что "Браво! Бис!" — это шоу для тех, кто уже имеет имя.

"Как давно состоявшийся артист с тремя платиновыми и двумя золотыми дисками, я давно перестал участвовать в конкурсах талантов. Было бы странно участвовать в проекте, где выступают молодые исполнители, только начинающие свой путь. Но “Браво! Бис!” — это шоу для тех, кто уже имеет имя. Сюда идут не ради победы, а для того, чтобы получить удовольствие от выхода на сцену. Я же решил принять участие, чтобы доказать самому себе — спустя годы могу выступать еще лучше!" — выразил свое мнение певец.

Возможность вновь проявить себя

Григорий Юрченко заявил, что для него выступление на шоу — это возможность вновь продемонстрировать свое мастерство.

"Предложение принять участие в шоу “Браво! Бис!” поступило от родного НТВ — именно с него начался мой большой путь артиста больше 10 лет назад. Для меня это своего рода дань уважения, возможность вновь проявить себя и передать привет тем зрителям, которые, возможно, помнят меня с тех времен, а также познакомиться с новой аудиторией. И, конечно, “Браво! Бис!” — удивительный по своей энергетике проект. Он объединил артистов, которых зритель уже знает и любит, но в формате конкурса, где каждому снова нужно было заявить о себе, показать свой сегодняшний уровень, свой рост и внутреннее состояние", — сказал Юрченко.

Он добавил, что несмотря на опыт, каждый ощущает ту самую приятную дрожь перед выходом: как будто снова первый раз. Однако атмосфера на площадке теплая. Поддержка чувствуется буквально отовсюду — от продюсеров, редакторов, всей команды и, конечно, от коллег-артистов. Эта дружеская, искренняя атмосфера помогает сохранять спокойствие и внутреннюю гармонию до выхода на сцену.

"Я исполнил композицию, с которой когда-то уже выходил на сцену телевизионного проекта, но тогда это было в составе группы. Сейчас я спел ее один — с иным ощущением, уже другим человеком. Возможно, именно это и стало неожиданным: увидеть, как за годы трансформировался артист — его голос, энергия. А для кого-то, возможно, это стало и вовсе откровением", — подчеркнул артист.

Артисты смогут поделиться многолетним опытом

По мнению Андрея Давинчи, у проекта есть настоящая миссия: он предоставляет целому пласту певцов шанс поделиться своим многолетним опытом.

© Фото : пресс-служба НТВ Андрей Давинчи © Фото : пресс-служба НТВ Андрей Давинчи

"Такой формат шоу очень вдохновляет, и я рад принимать в нем участие. Мне даже удалось исполнить куплеты из своих песен, а для меня, как для автора, это серьезная возможность. За что отдельная благодарность продюсерам — они позволили мне сделать то, что я хочу. У нас просто прекрасное жюри. За каждым из них я слежу еще с детства. Помню, как в Сочи в 12 лет был на концерте Валерии, носил ей цветочки. Александр Панайотов — эталон артиста нашей страны. Я учился вокалу, исполняя его песни. С каждым из них у меня связаны особые воспоминания, эмоции, события, памятные впечатления", — указал Давинчи.

Денберел Ооржак подчеркнул, что шоу дает возможность показать себя на большой сцене и посоревноваться с другими талантливыми артистами.

"Я решил принять участие в шоу, чтобы получить новый опыт и развить свои таланты. В результате у меня появилось много новых знакомств и масса ярких впечатлений. За это отдельное спасибо теплой и поддерживающей атмосфере за кулисами. Из членов жюри я был знаком только с Игорем Крутым и Александром Панайотовым — благодаря участию в других проектах. Но критику всех судей я воспринимаю положительно, как шанс стать лучше", — сказал певец.

Дружеская атмосфера за кулисами

Милана Пономаренко призналась, что очень обрадовалась, когда узнала, что будет соревноваться с сильными и яркими участниками других вокальных проектов.

"Мне удалось пообщаться со многими конкурсантами: все они оказались невероятно крутыми, поэтому атмосфера за кулисами по-настоящему дружелюбная. Что касается критики, я всегда к ней готова и открыта: мне важно слышать профессиональное мнение о моем творчестве. Особенно когда в жюри сидят настоящие легенды — их творчество я бесконечно уважаю и очень рада знакомству с ними. Судей я стараюсь удивить своим прочтением русских хитов", — пояснила певица.

Хвича Лука считает, "Браво! Бис!" — шоу со своей изюминкой, где собрались талантливые, яркие участники — победители и финалисты различных проектов. Атмосфера сложилась очень дружелюбная, а жюри состоит из настоящих профессионалов своего дела, выступать перед ними — большая ответственность, поэтому каждый комментарий от них очень ценен.

"Я очень счастлива от того, что осмелилась участвовать в этом проекте! Изначально долго думала и сомневалась. Но меня впечатлило то, что конкурсантами станут в основном финалисты, победители и яркие звезды других вокальных шоу. Мне стало безумно интересно, так как этот проект — битва сильнейших, а с сильными певцами интересно посоревноваться. Атмосфера за кулисами была волшебная. Со многими конкурсантами мы были знакомы, с кем-то заочно — и “Браво! Бис!” дал нам возможность встретиться, обменяться опытом и вдохновиться другими творческими людьми", — заключила Яна Габбасова.