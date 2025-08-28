Рейтинг@Mail.ru
Заключительные концерты "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"
Культура
 
14:18 28.08.2025
Заключительные концерты "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"
В эфире телеканала "Россия" 29 и 30 августа покажут заключительные концерты конкурса "Новая волна", который проходил в Казани.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия" 29 и 30 августа покажут заключительные концерты конкурса "Новая волна", который проходил в Казани.Победителя конкурса, певца из Казахстана Алекса Лим объявил народный артист России, генеральный продюсер конкурса, композитор Игорь Крутой."Я хотел бы поблагодарить конкурсантов: они создали невероятную атмосферу, которая присутствовала в этом зале. Я хочу поблагодарить всю съемочную группу, потому что ребята работали на износ, и вы видите результаты этой работы на экранах телевизоров. И хочу поблагодарить публику в Казани", — сказал он.Приз за второе место фолк-группе "Оберег" из России вручили Филипп Киркоров, Anna Asti и Люся Чеботина."Спасибо, Казань, за эти потрясающие дни, за эти эмоции! И, конечно, спасибо нашим конкурсантам. Мне очень приятно, что конкурс движется к корням нашим, к истокам, к фольклору, поэтому второе место сегодня оправданно и заслуженно уходит в руки этого потрясающего фольклорного коллектива "Оберег"", — отметил Киркоров.Третье место поделили между собой Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Приз вручили Лолита, Игорь Николаев и Игорь Матвиенко.А приз зрительских симпатий конкурсанту из Азербайджана Теймуру Ганифаеву вручили Сергей Лазарев и Алексей Чумаков."Спасибо огромное потрясающим конкурсантам за эти три невероятных конкурсных дня! Вы все молодцы, вы все очень талантливые. Оценки жюри – это оценки жюри, но мы, артисты, знаем, что самые главные наши судьи — это зрители, и все мы делаем, прежде всего, для зрителей. Поэтому это один из главных призов, на мой взгляд, сегодня - приз зрительских симпатий", — сказал Лазарев.Ведущими торжественного закрытия стали Владимир Маркони и Лера Кудрявцева.В этот вечер телезрители увидят выступления Юрия Антонова, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Олега Газманова, Игоря Крутого, Григория Лепса, SHAMAN, Ани Лорак, Игоря Николаева, Anna Asti, Сергея Лазарева, Клавы Коки, Димы Билана, JONY, Анжелики Варум, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Леши Свика, Султана Лагучева, Александра Иванова, "А-Студио", NAVAI и Моны.Все концерты конкурса "Новая волна - 2025" будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия" 29 и 30 августа покажут заключительные концерты конкурса "Новая волна", который проходил в Казани.
Победителя конкурса, певца из Казахстана Алекса Лим объявил народный артист России, генеральный продюсер конкурса, композитор Игорь Крутой.
"Я хотел бы поблагодарить конкурсантов: они создали невероятную атмосферу, которая присутствовала в этом зале. Я хочу поблагодарить всю съемочную группу, потому что ребята работали на износ, и вы видите результаты этой работы на экранах телевизоров. И хочу поблагодарить публику в Казани", — сказал он.
Приз за второе место фолк-группе "Оберег" из России вручили Филипп Киркоров, Anna Asti и Люся Чеботина.
"Спасибо, Казань, за эти потрясающие дни, за эти эмоции! И, конечно, спасибо нашим конкурсантам. Мне очень приятно, что конкурс движется к корням нашим, к истокам, к фольклору, поэтому второе место сегодня оправданно и заслуженно уходит в руки этого потрясающего фольклорного коллектива "Оберег"", — отметил Киркоров.
Третье место поделили между собой Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Приз вручили Лолита, Игорь Николаев и Игорь Матвиенко.
А приз зрительских симпатий конкурсанту из Азербайджана Теймуру Ганифаеву вручили Сергей Лазарев и Алексей Чумаков.
"Спасибо огромное потрясающим конкурсантам за эти три невероятных конкурсных дня! Вы все молодцы, вы все очень талантливые. Оценки жюри – это оценки жюри, но мы, артисты, знаем, что самые главные наши судьи — это зрители, и все мы делаем, прежде всего, для зрителей. Поэтому это один из главных призов, на мой взгляд, сегодня - приз зрительских симпатий", — сказал Лазарев.
Ведущими торжественного закрытия стали Владимир Маркони и Лера Кудрявцева.
В этот вечер телезрители увидят выступления Юрия Антонова, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Олега Газманова, Игоря Крутого, Григория Лепса, SHAMAN, Ани Лорак, Игоря Николаева, Anna Asti, Сергея Лазарева, Клавы Коки, Димы Билана, JONY, Анжелики Варум, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Леши Свика, Султана Лагучева, Александра Иванова, "А-Студио", NAVAI и Моны.
Все концерты конкурса "Новая волна - 2025" будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".
Заголовок открываемого материала