В Москве прошел концерт "Песня года"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), народные артисты РФ Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте "Песня года", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт "Песня года-2025" прошел на площадке "Мегаспорт" в Москве в субботу. Ведущими вечера выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
"Песня года" - это традиция, без которой уже невозможно представить ни один Новый год - и мы очень рады быть ее частью. "Песня года" проходит уже в 54-й раз: идут года, сменяются эпохи, а неизменными остаются полный зал зрителей здесь и вся семья у экранов телевизоров в эти новогодние праздники", - сказали ведущие со сцены.
Концерт открыл Shaman с песней "Сердце плачет и болит", также они вместе с Григорием Лепсом исполнили песню "Она не скажет "Да". Николай Басков представил зрителям свои хиты "Дай прикоснуться щекой" и "Без тебя нельзя".
Народный артист РФ, маэстро Игорь Крутой исполнил свою новую композицию "Зонтик", а вместе с "императрицей" российской эстрады Ириной Аллегровой - песни "У окна" и "Я женщина". В исполнении Филиппа Киркорова прозвучали композиции "Я эту жизнь тебе отдам" и "Одинокая, нежная". Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил с песнями "Ты - лучшее" и "Соловьиная роща".
Кроме того, в этот вечер на сцену вышли народный артист России Игорь Николаев, заслуженная артистка РФ Алсу и Ева Власова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Татьяна Куртукова, Мари Краймбрери, группы Artik & Asti, A"Studio, Gorky Park и "Сябры", Нюша, Мот, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, Артур Пирожков, Jony, Ольга Серябкина и другие.
Заслуженный артист России Дима Билан исполнил песню "Горький дождь", Сергей Лазарев - "Тут или там" и "Если бы я мог", а Полина Гагарина - "Небо в глазах", "Море" и новую песню "Полина". Народный артист РФ Стас Михайлов спел песни "Знай" и "Она", Ани Лорак представила публике композиции "Такси", "Мужчина мой" и "Мама".
На "Песне года" прозвучали и песни "90-е" и "Ешь, люби, молись" в исполнении Лолиты, хит "Загулял" народного артиста Олега Газманова, а также "Вне времени" народного артиста России Дмитрия Маликова. Народный артист РФ Александр Буйнов и заслуженный артист России Александр Маршал спели дуэтом песню "Друг", а народная артистка РФ Лариса Долина исполнила композицию "Я буду любить тебя".
В завершение концерта артисты традиционно исполнили композицию "Песня остается с человеком".
"Песня года" является одним из значимых событий музыкальной сцены в России. Впервые фестиваль состоялся в 1971 году и ежегодно продолжает радовать зрителей перед Новым годом.
