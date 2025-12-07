В Москве прошел концерт "Песня года"

"Песня года" - это традиция, без которой уже невозможно представить ни один Новый год - и мы очень рады быть ее частью. "Песня года" проходит уже в 54-й раз: идут года, сменяются эпохи, а неизменными остаются полный зал зрителей здесь и вся семья у экранов телевизоров в эти новогодние праздники", - сказали ведущие со сцены.