На телеканале "Россия" стартует седьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!"
Культура
Культура
 
10.09.2025
На телеканале "Россия" стартует седьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!"
На телеканале "Россия" стартует седьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 10.09.2025
На телеканале "Россия" стартует седьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!"
В эфире телеканала "Россия" 12 сентября в 21:30 стартует седьмой сезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей... РИА Новости, 10.09.2025
культура
музыка
николай басков
сергей лазарев
игорь николаев
что посмотреть
звезды
знаменитости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия" 12 сентября в 21:30 стартует седьмой сезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начнут отбор лучших певцов."Создатели шоу подготовили много сюрпризов. Один из выпусков будет посвящен известному композитору и певцу Игорю Николаеву, отметившему в этом году юбилей – 65 лет. Он впервые займет место эксперта в сотне и примет участие в отборе лучшего вокалиста", — рассказали в пресс-службе телеканала.Традиционно, гостями состязания будут популярные звезды, открывающие своим суперхитом каждый выпуск. Среди них Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Жасмин, Алексей Чумаков, Алёна Свиридова, Александр Панайотов, Алсу, Ваня Дмитриенко, Натали, Ева Власова и Бьянка."Каждый сезон убеждаюсь: уровень конкурсантов растет стремительно. От первых шагов на "Народном кастинге" до финала они проходят огромный путь – вкладываются, репетируют, работают на пределе. Это всегда вдохновляет. Атмосфера становится все горячее: споры накаляются, мнения расходятся, и мне важно защищать участников, отстаивать их право на шанс. Иногда зрители не согласны с нашими решениями – и это нормально", — отметил Сергей Лазарев.Правила вокального соревнования остаются неизменными: цель каждого конкурсанта покорить своим пением сотню членов жюри, заставить их встать и подпевать. Чем больше экспертов нажали кнопки, поддержав выступление, тем больше баллов получил участник. Лучшие пройдут в полуфинал и финал, в котором сотня и выберет победителя седьмого сезона, он получит Кубок шоу и денежный приз — пять миллионов рублей."Те, кто пришел на наш "Народный кастинг", чтобы попасть в седьмой сезон шоу, – молодцы! Я уверен, что не прийти – это просто потерять возможность. А прийти – это и себя показать, и посмотреть, как все происходит, и получить ценный опыт. Ведь это так интересно! Конкурсанты неординарные, безумно талантливые, дерзкие, яркие. И очень сложно выбрать из них кого-то главного и лучшего", — сказал Николай БасковСреди постоянных членов жюри в сотне: Арсений Бородин, Ирина Ортман, Этери Бериашвили, Акула, Настя Крайнова, Олеся Евстигнеева, Олег Влади, Ирина Олифер, Алина Яровая, Нодар Ревия, Давид Виннер, Николай Ерохин, Григорий Юрченко, Жан Милимеров, Андрей Солод, "Сестры Зайцевы", группы "ИКС-Миссия", "Русский праздник", "Балаган Лимитед" и многие другие эксперты в музыкальной сфере.Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".
2025
На телеканале "Россия" стартует седьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!"

На телеканале "Россия" 12 сентября стартует новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия" 12 сентября в 21:30 стартует седьмой сезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начнут отбор лучших певцов.
"Создатели шоу подготовили много сюрпризов. Один из выпусков будет посвящен известному композитору и певцу Игорю Николаеву, отметившему в этом году юбилей – 65 лет. Он впервые займет место эксперта в сотне и примет участие в отборе лучшего вокалиста", — рассказали в пресс-службе телеканала.
Традиционно, гостями состязания будут популярные звезды, открывающие своим суперхитом каждый выпуск. Среди них Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Жасмин, Алексей Чумаков, Алёна Свиридова, Александр Панайотов, Алсу, Ваня Дмитриенко, Натали, Ева Власова и Бьянка.
"Каждый сезон убеждаюсь: уровень конкурсантов растет стремительно. От первых шагов на "Народном кастинге" до финала они проходят огромный путь – вкладываются, репетируют, работают на пределе. Это всегда вдохновляет. Атмосфера становится все горячее: споры накаляются, мнения расходятся, и мне важно защищать участников, отстаивать их право на шанс. Иногда зрители не согласны с нашими решениями – и это нормально", — отметил Сергей Лазарев.
Правила вокального соревнования остаются неизменными: цель каждого конкурсанта покорить своим пением сотню членов жюри, заставить их встать и подпевать. Чем больше экспертов нажали кнопки, поддержав выступление, тем больше баллов получил участник. Лучшие пройдут в полуфинал и финал, в котором сотня и выберет победителя седьмого сезона, он получит Кубок шоу и денежный приз — пять миллионов рублей.
"Те, кто пришел на наш "Народный кастинг", чтобы попасть в седьмой сезон шоу, – молодцы! Я уверен, что не прийти – это просто потерять возможность. А прийти – это и себя показать, и посмотреть, как все происходит, и получить ценный опыт. Ведь это так интересно! Конкурсанты неординарные, безумно талантливые, дерзкие, яркие. И очень сложно выбрать из них кого-то главного и лучшего", — сказал Николай Басков
Среди постоянных членов жюри в сотне: Арсений Бородин, Ирина Ортман, Этери Бериашвили, Акула, Настя Крайнова, Олеся Евстигнеева, Олег Влади, Ирина Олифер, Алина Яровая, Нодар Ревия, Давид Виннер, Николай Ерохин, Григорий Юрченко, Жан Милимеров, Андрей Солод, "Сестры Зайцевы", группы "ИКС-Миссия", "Русский праздник", "Балаган Лимитед" и многие другие эксперты в музыкальной сфере.
Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".
