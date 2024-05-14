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Биография Валерия Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024
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22:34 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/falkov-1944134376.html
Биография Валерия Фалькова
Биография Валерия Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Валерия Фалькова
Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:34
2024-05-14T22:34
справки
тюмень
валерий фальков
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Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 2000 году окончил Институт государства и права Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "юриспруденция". Прошел также подготовку по программе кадрового управленческого резерва госслужбы. Кандидат юридических наук (2003).В 2003-2012 годах работал на различных должностях в Тюменском государственном университете: в 2003-2007 годах – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права; в 2007 году – заместитель директора по учебной работе Института государства и права; с 2007 по 2011 год – проректор по дополнительному образованию и филиалам; в 2011-2012 годах – директор Института права, экономики и управления.С октября 2012 года по апрель 2013 года занимал должность исполняющего обязанности ректора ТюмГУ, 21 марта 2013 года был избран его ректором на конференции трудового коллектива. 17 апреля 2018 года был переназначен решением аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.В 2006-2013 годах – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.В 2013-2020 годах – депутат Тюменской городской Думы. Был председателем постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям, комитета по социальной политике.В 2015-2020 годах – председатель Совета ректоров вузов Тюменской области.21 января 2020 года указом президента РФ Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ. Член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и совета при президенте РФ по делам казачества, член Национального совета при президенте РФ по профессиональной квалификации. Член попечительского совета Российского научного фонда, наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовского института". Член Генерального совета партии "Единая Россия". Валерий Фальков имеет ряд региональных и ведомственных наград, в том числе почетную грамоту министерства образования РФ (2003), почетный нагрудный знак тюменской областной Думы (2009), почетную грамоту губернатора Тюменской области (2013), благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (2017) и т.д.В 2023 году стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года" в номинации "Правовое просвещение". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, тюмень, валерий фальков
Справки, Тюмень, Валерий Фальков

Биография Валерия Фалькова

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени.
В 2000 году окончил Институт государства и права Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "юриспруденция". Прошел также подготовку по программе кадрового управленческого резерва госслужбы. Кандидат юридических наук (2003).
В 2003-2012 годах работал на различных должностях в Тюменском государственном университете: в 2003-2007 годах – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права; в 2007 году – заместитель директора по учебной работе Института государства и права; с 2007 по 2011 год – проректор по дополнительному образованию и филиалам; в 2011-2012 годах – директор Института права, экономики и управления.
С октября 2012 года по апрель 2013 года занимал должность исполняющего обязанности ректора ТюмГУ, 21 марта 2013 года был избран его ректором на конференции трудового коллектива. 17 апреля 2018 года был переназначен решением аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.
В 2006-2013 годах – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.
В 2013-2020 годах – депутат Тюменской городской Думы. Был председателем постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям, комитета по социальной политике.
В 2015-2020 годах – председатель Совета ректоров вузов Тюменской области.
21 января 2020 года указом президента РФ Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ.
Член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и совета при президенте РФ по делам казачества, член Национального совета при президенте РФ по профессиональной квалификации.
Член попечительского совета Российского научного фонда, наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовского института".
Член Генерального совета партии "Единая Россия".
Валерий Фальков имеет ряд региональных и ведомственных наград, в том числе почетную грамоту министерства образования РФ (2003), почетный нагрудный знак тюменской областной Думы (2009), почетную грамоту губернатора Тюменской области (2013), благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (2017) и т.д.
В 2023 году стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года" в номинации "Правовое просвещение".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТюменьВалерий Фальков
 
 
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