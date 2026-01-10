Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о развитии образования

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что при случае спросила бы у российского лидера Владимира Путина о планах по развитию образования в РФ после отказа от бакалавриата и магистратуры.

При этом собеседница агентства указала, что в России высшее образование очень дорогое, а стипендии для студентов не покрывают не только расходы на обучение, но и базовые потребности учащихся. Кроме этого, Кнайсль обратила внимание, что на фоне коммерциализации обучения экзамены больше не представляют настоящую систему отбора для учащихся, а коммерческие вузы относятся к своим ученикам в первую очередь как к клиентам.