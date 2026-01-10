https://ria.ru/20260110/knaysl-2067074874.html
Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о развитии образования
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что при случае спросила бы у российского лидера Владимира Путина о планах по развитию образования в РФ после отказа от бакалавриата и магистратуры.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков
сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от бакалавриата. Ему на смену придет единый уровень – высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет.
"Я бы спросила у президента, каким ему видится план дальнейшего развития высшего образования после отказа от системы бакалавриата и магистратуры, план создания такой строгой меритократической системы образования, которая существовала в Советском Союзе", - сказала Кнайсль
По ее мнению, комплексная система высшего образования без деления на бакалавриат и магистратуру способствовала подготовке более квалифицированных кадров. Как отметила Кнайсль, невозможно "три года учить химию на бакалавриате, а потом уйти на юриспруденцию, например, как это сделала Маргарет Тэтчер
При этом собеседница агентства указала, что в России высшее образование очень дорогое, а стипендии для студентов не покрывают не только расходы на обучение, но и базовые потребности учащихся. Кроме этого, Кнайсль обратила внимание, что на фоне коммерциализации обучения экзамены больше не представляют настоящую систему отбора для учащихся, а коммерческие вузы относятся к своим ученикам в первую очередь как к клиентам.
"По-моему, очень важно снова создать комплексную строгую систему высшего образования, в которой играет роль как ты учишься, а не кого ты знаешь", - добавила она.