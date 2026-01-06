Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной.

Софья - девятиклассница, и она мечтает заниматься физикой и биотехнологиями в медицине, создавать корсеты и протезы для людей. Сейчас она очень нацелена на учебу и все силы отдает любимой физике. Для достижения своей цели она и загадала на "Елке желаний" непрограммируемый калькулятор для учебы и ОГЭ.

После вручения подарков Софья и ее мама отправились на экскурсию по физическим лабораториям ТГУ. Они посетили университетский суперкомпьютер, на котором ученые ведут расчеты по крупным научным задачам, в том числе по физике.

Томский государственный университет - старейший университет Сибири, основан в 1878 году. Здесь учится более 15 тысяч студентов. Научные направления ТГУ - от физики до биомедицины, в том числе разработка имплантатов из новых материалов. Именно с ТГУ связаны такие имена выдающихся ученых,, как физиолог Алексей Кулябко, основоположник советской нейрохирургии Николай Бурденко и хирург-новатор Андрей Савиных.