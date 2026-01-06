https://ria.ru/20260106/mechta-2066617558.html
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи
2026-01-06T14:35:00+03:00
2026-01-06T14:35:00+03:00
2026-01-06T16:33:00+03:00
общество
россия
томск
валерий фальков
эдуард галажинский
томский государственный университет
новый год
елка желаний
россия
томск
общество, россия, томск, валерий фальков, эдуард галажинский, томский государственный университет, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Томск, Валерий Фальков, Эдуард Галажинский, Томский государственный университет, Новый год, Елка желаний
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
Министр науки Фальков исполнил желание 15-летней Софьи о калькуляторе для учебы
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной.
Софья - девятиклассница, и она мечтает заниматься физикой и биотехнологиями в медицине, создавать корсеты и протезы для людей. Сейчас она очень нацелена на учебу и все силы отдает любимой физике. Для достижения своей цели она и загадала на "Елке желаний" непрограммируемый калькулятор для учебы и ОГЭ.
В Томске
с Софьей встретился ректор старейшего вуза Сибири - Томского государственного университета Эдуард Галажинский
. Он передал подарки от Валерия Фалькова
, который помимо калькулятора прислал Софье еще и косметический набор, чтобы порадовать девочку не только серьезным подарком. Кроме того, Софья получила доступ к университетскому онлайн-тренажеру по физике и математике, что позволит ей еще лучше подготовиться к экзаменам.
После вручения подарков Софья и ее мама отправились на экскурсию по физическим лабораториям ТГУ. Они посетили университетский суперкомпьютер, на котором ученые ведут расчеты по крупным научным задачам, в том числе по физике.
Томский государственный университет - старейший университет Сибири, основан в 1878 году. Здесь учится более 15 тысяч студентов. Научные направления ТГУ - от физики до биомедицины, в том числе разработка имплантатов из новых материалов. Именно с ТГУ связаны такие имена выдающихся ученых,, как физиолог Алексей Кулябко, основоположник советской нейрохирургии Николай Бурденко и хирург-новатор Андрей Савиных.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.