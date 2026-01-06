Рейтинг@Mail.ru
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
14:35 06.01.2026 (обновлено: 16:33 06.01.2026)
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи...
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе

Министр науки Фальков исполнил желание 15-летней Софьи о калькуляторе для учебы

© Правительство России/TelegramМинистр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции Елка желаний исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Правительство России/Telegram
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной.
Софья - девятиклассница, и она мечтает заниматься физикой и биотехнологиями в медицине, создавать корсеты и протезы для людей. Сейчас она очень нацелена на учебу и все силы отдает любимой физике. Для достижения своей цели она и загадала на "Елке желаний" непрограммируемый калькулятор для учебы и ОГЭ.
В Томске с Софьей встретился ректор старейшего вуза Сибири - Томского государственного университета Эдуард Галажинский. Он передал подарки от Валерия Фалькова, который помимо калькулятора прислал Софье еще и косметический набор, чтобы порадовать девочку не только серьезным подарком. Кроме того, Софья получила доступ к университетскому онлайн-тренажеру по физике и математике, что позволит ей еще лучше подготовиться к экзаменам.
После вручения подарков Софья и ее мама отправились на экскурсию по физическим лабораториям ТГУ. Они посетили университетский суперкомпьютер, на котором ученые ведут расчеты по крупным научным задачам, в том числе по физике.
Томский государственный университет - старейший университет Сибири, основан в 1878 году. Здесь учится более 15 тысяч студентов. Научные направления ТГУ - от физики до биомедицины, в том числе разработка имплантатов из новых материалов. Именно с ТГУ связаны такие имена выдающихся ученых,, как физиолог Алексей Кулябко, основоположник советской нейрохирургии Николай Бурденко и хирург-новатор Андрей Савиных.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
