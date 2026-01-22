Рейтинг@Mail.ru
20:27 22.01.2026 (обновлено: 21:19 22.01.2026)
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности и дал поручения по развитию отрасли. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, андрей фурсенко
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Андрей Фурсенко
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности и дал поручения по развитию отрасли. Главное — в материале РИА Новости.
Россия должна наращивать усилия по созданию отечественной платформы в сфере микроэлектроники. Нужно интегрировать работу ученых с компаниями реального сектора в этой сфере.
«
"Отмечу, что у нас в столь чувствительной технологической области созданы определенные заделы. Есть сильные научные школы по целому ряду направлений. Формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Экономическое и технологическое развитие, лидерство в сфере искусственного интеллекта и космоса невозможно обеспечить без конкурентоспособных интегральных схем.
«

"Ведущие государства и объединения — Соединенные Штаты, Китай, страны ЕС — ориентируются сейчас на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Современные вооружения требовательны к эффективности компонентной электронной базы.
«
"Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Путин поручил создать межведомственную комиссию по микроэлектронике и обеспечить сверхоперативное принятие решений в этой сфере. Ее возглавят первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.
