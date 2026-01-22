Путин дал поручения по развитию отечественной электроники

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности и дал поручения по развитию отрасли. Главное — в материале РИА Новости.

Россия должна наращивать усилия по созданию отечественной платформы в сфере микроэлектроники. Нужно интегрировать работу ученых с компаниями реального сектора в этой сфере.

« "Отмечу, что у нас в столь чувствительной технологической области созданы определенные заделы. Есть сильные научные школы по целому ряду направлений. Формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники". Владимир Путин президент России президент России

Экономическое и технологическое развитие, лидерство в сфере искусственного интеллекта и космоса невозможно обеспечить без конкурентоспособных интегральных схем.

« "Ведущие государства и объединения — Соединенные Штаты, Китай, страны ЕС — ориентируются сейчас на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике". Владимир Путин президент России президент России

Современные вооружения требовательны к эффективности компонентной электронной базы.

« "Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений". Владимир Путин президент России президент России