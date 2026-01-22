https://ria.ru/20260122/putin-2069694603.html
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники - РИА Новости, 22.01.2026
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности и дал поручения по развитию отрасли. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:27:00+03:00
2026-01-22T20:27:00+03:00
2026-01-22T21:19:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
андрей фурсенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069699757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12228891b12b2d69801ef3090d286c68.jpg
https://ria.ru/20250922/mikroelektronika-2043491741.html
https://ria.ru/20250919/glava-2042932007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069699757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8d48ad492bed46a0d055a2665dcff7b.jpg
Совещание по развитию интегральной электроники
Совещание по развитию интегральной электроники
2026-01-22T20:27
true
PT3M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, андрей фурсенко
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Андрей Фурсенко
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности и дал поручения по развитию отрасли. Главное — в материале РИА Новости.
Россия должна наращивать усилия по созданию отечественной платформы в сфере микроэлектроники. Нужно интегрировать работу ученых с компаниями реального сектора в этой сфере.
«
"Отмечу, что у нас в столь чувствительной технологической области созданы определенные заделы. Есть сильные научные школы по целому ряду направлений. Формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники".
Владимир Путин
президент России
Экономическое и технологическое развитие, лидерство в сфере искусственного интеллекта и космоса невозможно обеспечить без конкурентоспособных интегральных схем.
«
"Ведущие государства и объединения — Соединенные Штаты, Китай, страны ЕС — ориентируются сейчас на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике".
Владимир Путин
президент России
Современные вооружения требовательны к эффективности компонентной электронной базы.
«
"Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений".
Владимир Путин
президент России
Путин поручил создать межведомственную комиссию по микроэлектронике и обеспечить сверхоперативное принятие решений в этой сфере. Ее возглавят первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.