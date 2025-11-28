Рейтинг@Mail.ru
22:10 28.11.2025
В России увеличат число грантов для молодых ученых
В России увеличат число грантов для молодых ученых
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число грантов для молодых ученых в рамках программы мегагрантов увеличат, заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Наш опыт первый - сделать по программе мегагрантов гранты не только для ведущих учёных, но и для молодых учёных, показал, что они востребованы, потому что было тогда 17 заявок, мы два победителя отобрали, один уехал в Челябинск, в Южно-Уральский госуниверситет, коллега, вот, работает в МФТИ, и очередной конкурс мы сейчас организуем в РНФ (Российский научный фонд - ред.)... мы количество таких грантов для молодых ученых увеличим", - сказал Фальков в ходе встречи президента России Владимира Путина с участниками V Конгресса молодых учёных.
Фальков сообщил о росте интереса к российской науке среди иностранцев
Общество Россия Челябинск Валерий Фальков Владимир Путин Московский физико-технический институт
 
 
