Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Минобрнауки не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

« "Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам единого государственного экзамена", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее некоторые университеты выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.

На этой неделе Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2026/2027 учебный год. Так, по русскому и иностранным языкам, а также по профильной математике, истории, литературе, биологии, географии, химии необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по физике — 41, по обществознанию — 45, по информатике — 46.