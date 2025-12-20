Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 20.12.2025 (обновлено: 16:31 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/minobrnauki-2063525074.html
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ - РИА Новости, 20.12.2025
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ
Минобрнауки не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:22:00+03:00
2025-12-20T16:31:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbfb38fc5a14bdfe82f5e7a72f4475cc.jpg
https://ria.ru/20251205/raspisanie-2060164748.html
https://ria.ru/20251206/ekzamen-2060244755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d989b60f3ae4d7ad88b4b333c443f44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, образование - общество
Общество, Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ

Фальков: Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по итогам четырех ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Минобрнауки не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
«

"Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам единого государственного экзамена", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
5 декабря, 17:17
Ранее некоторые университеты выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.
На этой неделе Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2026/2027 учебный год. Так, по русскому и иностранным языкам, а также по профильной математике, истории, литературе, биологии, географии, химии необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по физике — 41, по обществознанию — 45, по информатике — 46.
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии и биологии их повысили с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40.
Паспорт на парте одного из учеников перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Минобрнауки предложило новую систему баллов за ЕГЭ для инженерных вузов
6 декабря, 02:48
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала