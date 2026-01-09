Рейтинг@Mail.ru
Фальков исполнил мечту 14-летнего мальчика из Пскова
10:28 09.01.2026
Фальков исполнил мечту 14-летнего мальчика из Пскова
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков исполнил мечту 14-летного Артемия Сычева из Пскова в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли... РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков исполнил мечту 14-летного Артемия Сычева из Пскова в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли палеонтолога, сообщили в пресс-службе правительства.
Когда Артемию было три года, родители подарили ему первую фигурку динозавра, и с тех пор он не утратил интереса: продолжает активно изучать древние формы жизни и окаменелости, собирает коллекцию книг и твердо решил связать свою жизнь с палеонтологией.
Желание ребенка осуществилось в Палеонтологический музее имени Ю.А. Орлова. Там у Артемия состоялась встреча с министром и директором Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН, при котором действует музей, Алексеем Лопатиным. Мальчик из первых уст узнал о задачах науки, ее истории и практической пользе.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.
