В Москве прошло вручение высшей юридической премии "Юрист года"
Лауреатами юридической премии "Юрист года" стали Собянин, Фальков и Синенко
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лауреатами высшей юридической премии "Юрист года" стали мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель правительства в Государственной Думе Александр Синенко, передает корреспондент РИА Новости.
Так, Фальков получил награду в номинации "Правовое просвещение", а Синенко - в номинации "Развитие законодательства". Ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Артем Иванчин получил премию в номинации "Юридическое образование и воспитание", заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева Владимир Ярков - в номинации "Правозащитная деятельность".
С приветственным словом на вручении выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Попечительского совета Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Медведев. "Представители нашей с вами профессии всегда руководствуются чувствами закона и справедливости - в работе, в бизнесе, в правоохранительных органах, во всех сферах жизни", - отметил он.
Он таксе поблагодарил АЮР за поддержку участников СВО, членов их семей и жителей новых территорий. "Это не просто работа, это работа с риском для жизни", - отметил Медведев.
Премия учреждена в 2009 году президентом РФ, организатором церемонии, которая прошла в Колонном зале Дома Союзов, является Ассоциация юристов России. Награда приурочена к празднованию Дня юриста, который отмечается 3 декабря.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.