Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования - РИА Новости, 01.02.2026
02:53 01.02.2026
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования - РИА Новости, 01.02.2026
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования
Новая модель обучения в вузах будет отображена в стратегии развития образования, правительство России завершает подготовку этого документа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
россия
валерий фальков
владимир путин
борис ельцин
дальневосточный федеральный университет
мгту имени баумана
общество
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, валерий фальков, владимир путин, борис ельцин, дальневосточный федеральный университет, мгту имени баумана, общество
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Борис Ельцин, Дальневосточный федеральный университет, МГТУ имени Баумана, Общество
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования

РИА Новости: Фальков заявил, что новую модель обучения в вузах скоро обнародуют

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новая модель обучения в вузах будет отображена в стратегии развития образования, правительство России завершает подготовку этого документа, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Мы завершаем подготовку стратегии, в ближайшее время она будет обнародована. В стратегии полностью наше видение новой модели будет отражено", - сказал Фальков.
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Искусственный интеллект изменит систему образования в мире, считает Орешкин
30 января, 12:45
Министр добавил, что ведущие вузы страны положительно относятся к нововведениям, происходящим в системе высшего образования.
Ранее президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, она заработает еще в 11 вузах страны. До этого университетов-участников пилота было шесть.
Новая система будет реализовываться в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования
15 июня 2025, 09:31
 
РоссияВалерий ФальковВладимир ПутинБорис ЕльцинДальневосточный федеральный университетМГТУ имени БауманаОбщество
 
 
