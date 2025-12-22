Путин поручил разработать программу этнографического изучения народа

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобрнауки России разработать совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и утвердить комплексную программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа, предусмотрев ее реализацию в 2026–2028 годах", - говорится в тексте поручений.
Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Срок - 1 марта 2026 года.
Кроме того, ФАДН России совместно с РАН поручено подготовить и внести изменения в типовые программы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих в целях приведения этих программ в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
