Рейтинг@Mail.ru
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г. - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
13:35 25.11.2025 (обновлено: 13:51 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/vuz-2057397390.html
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г.
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г. - РИА Новости, 25.11.2025
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г.
Три университета Нижегородской области в 2026 году сохранили статус участников программы "Приоритет 2030" и получат гранты на общую сумму 600 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:35:00+03:00
2025-11-25T13:51:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
валерий фальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_07ce6fb07b797489d53156d8f78a9e98.jpg
https://ria.ru/20251031/aktsiya-2052108351.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d79a556a8f1f42072eaf55bd1779efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин, валерий фальков
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Валерий Фальков
Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г.

Три нижегородских вуза получат гранты на общую сумму 600 миллионов рублей

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Три университета Нижегородской области в 2026 году сохранили статус участников программы "Приоритет 2030" и получат гранты на общую сумму 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Список участников утвердил совет по поддержке программ развития университетов под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 миллиарда рублей.
"Получателями гранта стали Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит около 400 миллионов рублей), Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 миллионов рублей) и Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 миллионов рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что университет Лобачевского продолжит реализацию своей стратегии, сфокусированной на разработке новых материалов и высокочистых веществ для микроэлектроники, укрепляя свою роль как "инкубатора" для прорывных технологий. Приоритетами технического университета остаются создание инженерных систем для ядерно-энергетических установок, разработка радиоэлектронных комплексов для безопасности транспорта и БАС, а также технологии проектирования станочного оборудования. Медуниверситет сконцентрирует усилия на развитии биотехнологий, ядерной медицины и проведении исследований в области онкологии, на создании новых технологий для укрепления психического здоровья детей и взрослых.
Кроме того, еще два вуза - Нижегородский архитектурно-строительный университет и Нижегородский педагогический университет - остаются кандидатами на участие в программе в 2026 году.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул значимость программы для регионального развития. "Участие в "Приоритете 2030" позволяет нашим ведущим вузам концентрировать ресурсы на самых перспективных и востребованных направлениях. Важно, что университеты не просто получают финансирование, а формируют реальные проекты, которые работают на экономику и социальную сферу региона", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, "Приоритете 2030" является одним из ключевых элементов интеграции науки, образования и промышленности, поскольку дает вузам возможность обновлять материально-техническую базу, решать сложные задачи вместе с индустриальными партнерами и воспитывать новое поколение исследователей и инженеров.
Программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года и является одним из ключевых инструментов поддержки высшей школы в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Основная цель программы "Приоритет-2030" — сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года, повысить их научно-образовательный потенциал, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции Алтарь Отечества - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин дал старт акции "Алтарь Отечества"
31 октября, 15:22
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала