Три нижегородских вуза получат гранты программы "Приоритет 2030" в 2026 г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Три университета Нижегородской области в 2026 году сохранили статус участников программы "Приоритет 2030" и получат гранты на общую сумму 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Список участников утвердил совет по поддержке программ развития университетов под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 миллиарда рублей.

"Получателями гранта стали Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит около 400 миллионов рублей), Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 миллионов рублей) и Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 миллионов рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что университет Лобачевского продолжит реализацию своей стратегии, сфокусированной на разработке новых материалов и высокочистых веществ для микроэлектроники, укрепляя свою роль как "инкубатора" для прорывных технологий. Приоритетами технического университета остаются создание инженерных систем для ядерно-энергетических установок, разработка радиоэлектронных комплексов для безопасности транспорта и БАС, а также технологии проектирования станочного оборудования. Медуниверситет сконцентрирует усилия на развитии биотехнологий, ядерной медицины и проведении исследований в области онкологии, на создании новых технологий для укрепления психического здоровья детей и взрослых.

Кроме того, еще два вуза - Нижегородский архитектурно-строительный университет и Нижегородский педагогический университет - остаются кандидатами на участие в программе в 2026 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул значимость программы для регионального развития. "Участие в "Приоритете 2030" позволяет нашим ведущим вузам концентрировать ресурсы на самых перспективных и востребованных направлениях. Важно, что университеты не просто получают финансирование, а формируют реальные проекты, которые работают на экономику и социальную сферу региона", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, "Приоритете 2030" является одним из ключевых элементов интеграции науки, образования и промышленности, поскольку дает вузам возможность обновлять материально-техническую базу, решать сложные задачи вместе с индустриальными партнерами и воспитывать новое поколение исследователей и инженеров.