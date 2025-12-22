Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ сократит около 45 тысяч коммерческих мест в рамках регулирования количества платного приема в университетах страны, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"Будет сокращено порядка 45 тысяч мест, при этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе - в негосударственных вузах, там почти 20%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Регулирование платного приема в российские вузы впервые начнется в ходе приемной кампании 2026 года и не коснется приоритетных направлений подготовки.

Основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей бакалавриата и 12 - специалитета.