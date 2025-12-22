Рейтинг@Mail.ru
13:34 22.12.2025 (обновлено: 14:15 22.12.2025)
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах

Фальков: Минобрнауки сократит около 45 тысяч платных мест в вузах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ сократит около 45 тысяч коммерческих мест в рамках регулирования количества платного приема в университетах страны, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Будет сокращено порядка 45 тысяч мест, при этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе - в негосударственных вузах, там почти 20%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Регулирование платного приема в российские вузы впервые начнется в ходе приемной кампании 2026 года и не коснется приоритетных направлений подготовки.
Основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей бакалавриата и 12 - специалитета.
В министерстве ранее сообщили, что предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и повысить качество высшего образования.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Минобрнауки не поддержало идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ
РоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
