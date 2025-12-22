https://ria.ru/20251222/minobrnauki-2063827456.html
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах - РИА Новости, 22.12.2025
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
Минобрнауки РФ сократит около 45 тысяч коммерческих мест в рамках регулирования количества платного приема в университетах страны, сообщил глава министерства... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:34:00+03:00
2025-12-22T13:34:00+03:00
2025-12-22T14:15:00+03:00
россия
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20251220/minobrnauki-2063525074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
Фальков: Минобрнауки сократит около 45 тысяч платных мест в вузах
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ сократит около 45 тысяч коммерческих мест в рамках регулирования количества платного приема в университетах страны, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Будет сокращено порядка 45 тысяч мест, при этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе - в негосударственных вузах, там почти 20%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Регулирование платного приема в российские вузы впервые начнется в ходе приемной кампании 2026 года и не коснется приоритетных направлений подготовки.
Основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей бакалавриата и 12 - специалитета.
В министерстве ранее сообщили, что предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и повысить качество высшего образования.