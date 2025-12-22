В Новосибирске запустили пучок электронов в накопительное кольцо СКИФ

НОВОСИБИРСК, 22 дек - РИА Новости. Пучок электронов с проектной энергией в 3 миллиарда электронвольт (ГэВ) впервые запустили в большое накопительное кольцо научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), Пучок электронов с проектной энергией в 3 миллиарда электронвольт (ГэВ) впервые запустили в большое накопительное кольцо научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), сообщило правительство Новосибирской области по итогам визита на установку главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

"Пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) недавно был перепущен из бустерного синхротрона через 220-метровый транспортный канал в накопительное кольцо. Положение и размер пучка зафиксированы люминофорным датчиком", - говорится в сообщении властей.

В областном правительстве пояснили, что изготовление оборудования накопительного кольца комплекса уже полностью расставлено в тоннеле. Для обеспечения его работы создана сервисная зона. Кроме того, в тоннеле накопителя в проектное положение выставлены фронтенды – комплексы для вывода синхротронного излучения на экспериментальные станции. Оборудование всех семи экспериментальных станций первой очереди центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") изготовлено на 100% и доставлено на площадку, ведется его монтаж. Полностью изготовлены и смонтированы все хатчи – свинцовые ограничительные конструкции, обеспечивающие безопасность пользователей во время экспериментов.

В ноябре 2025 года с началом сборки оборудования основного накопительного кольца периметром 476 метров проект ЦКП "СКИФ" вышел на финишную прямую. В настоящее время одновременно с завершением строительных работ продолжается поэтапный запуск всех сегментов и систем ускорительно-накопительного комплекса.

Ускорительно-накопительный комплекс СКИФ состоит из трех технологических комплексов - линейный ускоритель, где электронный пучок рождается и получает первоначальное ускорение, бустерный синхротрон, где он достигает проектной энергии, и накопительное кольцо, где проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специальных устройств генерации (вигглеров и ондуляторов), электронный пучок генерирует синхротронное излучение.