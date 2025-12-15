Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о реализации технологической политики, сообщили в пресс-службе кабмина.