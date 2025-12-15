Рейтинг@Mail.ru
00:11 15.12.2025
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о... РИА Новости, 15.12.2025
россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, антон алиханов, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Антон Алиханов, Экономика
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"

Мишустин проведет совещание о реализации технологической политики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о реализации технологической политики, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Пятнадцатого декабря Михаил Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики", - сообщили в кабмине.
В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений
11 декабря, 16:38
 
РоссияМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоАнтон АлихановЭкономика
 
 
