Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о... РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
