Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика" - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 21.12.2025 (обновлено: 14:20 22.12.2025)
https://ria.ru/20251221/novgorod-2063842173.html
В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика"
В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика" - РИА Новости, 22.12.2025
В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика"
Призерами и победителями Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стали 39 школьников из России, церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-21T18:40:00+03:00
2025-12-22T14:20:00+03:00
россия
нижний новгород
казахстан
оксана лут
валерий фальков
наталия попова
иннопрактика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063841171_0:123:1179:786_1920x0_80_0_0_9b8f752196f8ac92f430238aa588e0bc.jpg
https://ria.ru/20250726/shkolniki-2031663054.html
https://ria.ru/20251124/olimpiada-2057163797.html
https://ria.ru/20251130/shkolniki-2058724205.html
россия
нижний новгород
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063841171_66:0:1114:786_1920x0_80_0_0_cacd296fa825da4174c9699c2b7952e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, казахстан, оксана лут, валерий фальков, наталия попова, иннопрактика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Нижний Новгород, Казахстан, Оксана Лут, Валерий Фальков, Наталия Попова, Иннопрактика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика"

Призерами и победителями олимпиады по агрогенетике стали 39 школьников из РФ

© Фото : Иннагрика – олимпиада по агрогенетике/ВКонтактеЦеремония награждения призеров и победителей Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" в Нижнем Новгороде
Церемония награждения призеров и победителей Всероссийской олимпиады по агрогенетике Иннагрика в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Иннагрика – олимпиада по агрогенетике/ВКонтакте
Церемония награждения призеров и победителей Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Призерами и победителями Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стали 39 школьников из России, церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика".
"Тридцать девять школьников России стали победителями и призерами олимпиады по агрогенетике "Иннагрика". Количество участников за четыре года проведения олимпиады выросло в восемь раз – с 3 тысяч заявок в 2022 году до 24 тысяч заявок в 2025-м", - рассказали в пресс-службе.
Московские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
26 июля, 21:22
В пресс-службе добавили, что в 2025 году на участие в олимпиаде поступили заявки из 84 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Заключительный этап объединил 170 сильнейших ребят из 31 региона России. Финальные состязания прошли на площадке Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Организаторами олимпиады являются компания "Иннопрактика", Минсельхоз России и Минобрнауки России.
Победители и призеры финала получат не только дипломы и ценные призы от партнеров, но и право поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов. Кроме того, есть альтернативная возможность получить до 100 баллов к ЕГЭ по биологии при поступлении в ведущие вузы России, которые выступают соорганизаторами олимпиады. Также предусмотрено грантовое обеспечение для тех, кто поступит на обучение в указанные вузы на платной основе.
Как отметили в пресс-службе, практические задания олимпиады синхронизированы с Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства до 2030 года. Министр сельского хозяйства Оксана Лут, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что агропромышленный комплекс в последние годы становится все более наукоемким и технологичным.
"Агрогенетика, агрохимия, агротехнологии – это направления, где сегодня множество интересных задач, где каждый год рождаются инновации и совершаются открытия, которые на глазах меняют агропромышленный комплекс. В ваших проектах мы видим не просто школьные работы, а первые подходы к серьезным научным исследованиям. И я очень надеюсь, что вы продолжите свой путь в этой сфере, ведь нам очень нужны такие талантливые и увлечённые молодые люди, как вы", – сказала Лут, обращаясь к участникам олимпиады.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"
24 ноября, 15:18
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что интерес молодежи к аграрной науке растет и что стремление школьников к научному поиску в будущем поможет обеспечивать продовольственную безопасность страны.
"В ходе интеллектуальных соревнований вы изучаете научные методы и решаете прикладные задачи, призванные сохранить сельскохозяйственные угодья. Приятно отметить, что за четыре года работы олимпиады кратно увеличилось количество молодых людей, увлеченных аграрной наукой", - сказал Фальков, чьи слова приводит пресс-служба.
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова отметила, что "Иннагрика" - первая и единственная профильная олимпиада по агрогенетике, которая позволяет школьникам окунуться в настоящую научную деятельность, поработав в высокотехнологичных лабораториях ведущих агровузов, и понять перспективы профессий современного АПК.
"Вы получили то, что может стать фундаментом вашего образования и карьеры: бесценные знания о генетике и селекции, опыт работы в лабораториях, знакомство с наставниками и единомышленниками. Надеемся, что вы продолжите свой путь в области агробиотехнологий, выберете подходящий аграрный вуз и построите успешную карьеру", - обратилась она к финалистам.
Российские школьники завоевали 6 медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Китае
30 ноября, 13:33
 
РоссияНижний НовгородКазахстанОксана ЛутВалерий ФальковНаталия ПоповаИннопрактикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала