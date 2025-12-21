В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады "Иннагрика"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Призерами и победителями Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" стали 39 школьников из России, церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика".

"Тридцать девять школьников России стали победителями и призерами олимпиады по агрогенетике "Иннагрика". Количество участников за четыре года проведения олимпиады выросло в восемь раз – с 3 тысяч заявок в 2022 году до 24 тысяч заявок в 2025-м", - рассказали в пресс-службе.

Белоруссии и В пресс-службе добавили, что в 2025 году на участие в олимпиаде поступили заявки из 84 регионов России, а также из Казахстана Молдавии . Заключительный этап объединил 170 сильнейших ребят из 31 региона России. Финальные состязания прошли на площадке Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Организаторами олимпиады являются компания " Иннопрактика ", Минсельхоз России и Минобрнауки России.

Победители и призеры финала получат не только дипломы и ценные призы от партнеров, но и право поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов. Кроме того, есть альтернативная возможность получить до 100 баллов к ЕГЭ по биологии при поступлении в ведущие вузы России, которые выступают соорганизаторами олимпиады. Также предусмотрено грантовое обеспечение для тех, кто поступит на обучение в указанные вузы на платной основе.

Как отметили в пресс-службе, практические задания олимпиады синхронизированы с Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства до 2030 года. Министр сельского хозяйства Оксана Лут , чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что агропромышленный комплекс в последние годы становится все более наукоемким и технологичным.

"Агрогенетика, агрохимия, агротехнологии – это направления, где сегодня множество интересных задач, где каждый год рождаются инновации и совершаются открытия, которые на глазах меняют агропромышленный комплекс. В ваших проектах мы видим не просто школьные работы, а первые подходы к серьезным научным исследованиям. И я очень надеюсь, что вы продолжите свой путь в этой сфере, ведь нам очень нужны такие талантливые и увлечённые молодые люди, как вы", – сказала Лут, обращаясь к участникам олимпиады.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что интерес молодежи к аграрной науке растет и что стремление школьников к научному поиску в будущем поможет обеспечивать продовольственную безопасность страны.

"В ходе интеллектуальных соревнований вы изучаете научные методы и решаете прикладные задачи, призванные сохранить сельскохозяйственные угодья. Приятно отметить, что за четыре года работы олимпиады кратно увеличилось количество молодых людей, увлеченных аграрной наукой", - сказал Фальков, чьи слова приводит пресс-служба.

Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова отметила, что "Иннагрика" - первая и единственная профильная олимпиада по агрогенетике, которая позволяет школьникам окунуться в настоящую научную деятельность, поработав в высокотехнологичных лабораториях ведущих агровузов, и понять перспективы профессий современного АПК.