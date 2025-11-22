В России будет ежегодно проводиться форум о трендах здорового долголетия

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" станет ежегодным, оргкомитет по его подготовке возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, следует из распоряжения правительства.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение Минобрнауки России о ежегодном проведении форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия"... начиная с 2025 года. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума и утвердить его состав", - указано в распоряжении кабмина.
Согласно документу, председателем оргкомитета назначена Голикова, а ее заместителями в оргкомитете стали советник президента РФ Антон Кобяков и замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос.
В состав оргкомитета вошли министры здравоохранения, культуры, науки и высшего образования - Михаил Мурашко, Ольга Любимова и Валерий Фальков.
Также в оргкомитете форума будут глава Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Мордовии Артем Здунов, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, представители других федеральных ведомств и общественных организаций.
Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Минобрнауки.
Впервые форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" провели в этом году, мероприятие проходило 27-28 мая в Доме правительства Московской области.