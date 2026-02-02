Минск и Москва подписали соглашение о Белорусско-Российском университете

МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Руководители образовательных ведомств Белоруссии и России подписали межправительственное соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета (БРУ), сообщило в понедельник белорусское министерство образования.

"Министр образования Беларуси Андрей Иванец и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали межправительственное соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Церемония прошла в формате видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.

В минобразования Белоруссии заявили, что соглашение станет новым этапом развития Союзного государства в образовательной и научной сферах. "Документ позволит: расширить подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики двух стран; развивать сетевые образовательные программы (уже реализуются проекты с СПбПУ, БГТУ и другими вузами); усилить научно-техническое взаимодействие, включая проекты в области аддитивных технологий, робототехники, промышленного ИИ; создать условия для открытия новых лабораторий и центров компетенций", - указали в министерстве.

Находящийся в Могилеве Белорусско-Российский университет (БРУ), основанный в 1961 году как Могилевский машиностроительный институт, является крупным региональным научно-образовательным центром, готовящим инженерные кадры для реального сектора экономики.

"В университете обучаются около 5 тысяч студентов по 28 белорусским и 15 российским образовательным программам. 19 января 2026 года университет отметил 25-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее", - отметили в белорусском минобразования.