Фальков и Темрезов обсудили развитие высшего образования в КЧР
03.12.2025
19:29 03.12.2025
Фальков и Темрезов обсудили развитие высшего образования в КЧР
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провели рабочую встречу
2025
рашид темрезов, валерий фальков
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Валерий Фальков
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провели рабочую встречу, где обсудили реализацию нацпроектов в сфере образования, укрепление материально-технической базы вузов КЧР и подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона.
"Систему высшего образования республики представляют семь вузов, из них два – федеральных государственные – СКГА и Карачаево-Черкесский госуниверситет. Отметил, что все вузы республики готовят кадры по наиболее востребованным в Карачаево-Черкесии направлениям в тесной связке с потребностями рынка труда и стратегическими задачами развития региона. Так, вузы республики в текущем году выпустили 959 человек, из них, по данным платформы "Работа в России", трудоустроено 66% выпускников", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, на встрече обсудили предварительные итоги приемной кампании текущего года, а также вопросы повышения качества профориентационной работы со школьниками для более осознанного выбора будущей профессии.
"Были рассмотрены меры поддержки талантливых студентов и молодых ученых Карачаево-Черкесии, а также возможность их вовлечения в федеральные научные программы и гранты. В республике учреждены именные стипендии главы и правительства КЧР для 52 студентов вузов, еще шесть талантливых молодых научных работников КЧР ежегодно получают региональные гранты", – уточнил Темрезов.
Также на встрече говорили о дальнейшем укреплении и модернизации материально-технической базы ведущих вузов республики. Так, регион планирует участвовать в федеральном конкурсе по "Созданию сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" на базе СКГА.
"Договорились с Валерием Николаевичем (Фальковым – ред.) о дальнейшем взаимодействии по укреплению материально-технической базы наших университетов, по улучшению качества подготовки специалистов, поддержке талантливых студентов и ученых. Это крайне важная работа, напрямую влияющая на социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии", – заключил глава региона.
