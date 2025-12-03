Фальков и Темрезов обсудили развитие высшего образования в КЧР

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провели рабочую встречу, где обсудили реализацию нацпроектов в сфере образования, укрепление материально-технической базы вузов КЧР и подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона.

"Систему высшего образования республики представляют семь вузов, из них два – федеральных государственные – СКГА и Карачаево-Черкесский госуниверситет. Отметил, что все вузы республики готовят кадры по наиболее востребованным в Карачаево-Черкесии направлениям в тесной связке с потребностями рынка труда и стратегическими задачами развития региона. Так, вузы республики в текущем году выпустили 959 человек, из них, по данным платформы "Работа в России", трудоустроено 66% выпускников", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, на встрече обсудили предварительные итоги приемной кампании текущего года, а также вопросы повышения качества профориентационной работы со школьниками для более осознанного выбора будущей профессии.

"Были рассмотрены меры поддержки талантливых студентов и молодых ученых Карачаево-Черкесии, а также возможность их вовлечения в федеральные научные программы и гранты. В республике учреждены именные стипендии главы и правительства КЧР для 52 студентов вузов, еще шесть талантливых молодых научных работников КЧР ежегодно получают региональные гранты", – уточнил Темрезов.

Также на встрече говорили о дальнейшем укреплении и модернизации материально-технической базы ведущих вузов республики. Так, регион планирует участвовать в федеральном конкурсе по "Созданию сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" на базе СКГА.