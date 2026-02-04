https://ria.ru/20260204/kadry-2072096671.html
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере - РИА Новости, 04.02.2026
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере
При большом количестве тех, кто идет учиться для работы в сфере медиа, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:15:00+03:00
2026-02-04T09:15:00+03:00
2026-02-04T11:04:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633588_0:143:3009:1835_1920x0_80_0_0_14ebb4f6629dc0744ff4ade398c2f1ed.jpg
https://ria.ru/20260201/obrazovanie-2071495248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633588_0:198:2402:2000_1920x0_80_0_0_8ccfbbff8fb471a87c5d73c2aabbdc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере
Фальков заявил о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При большом количестве тех, кто идет учиться для работы в сфере медиа, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям "Журналистика", "Медиакоммуникации", "Телевидение", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело". При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли", — подчеркнул министр, слова которого приводятся на официальном сайте
ведомства.
По его словам, содержание образовательных программ требует пересмотра, поскольку значительное число дисциплин в учебных планах разных направлений совпадает.
Отмечается, что министр предложил создать саморегулируемую общественную организацию ведущих вузов, которая выработает предложения по повышению качества образования и подготовки кадров для медиасферы.