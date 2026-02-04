Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере
09:15 04.02.2026 (обновлено: 11:04 04.02.2026)
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере
При большом количестве тех, кто идет учиться для работы в сфере медиа, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий... РИА Новости, 04.02.2026
Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При большом количестве тех, кто идет учиться для работы в сфере медиа, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям "Журналистика", "Медиакоммуникации", "Телевидение", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело". При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли", — подчеркнул министр, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.
По его словам, содержание образовательных программ требует пересмотра, поскольку значительное число дисциплин в учебных планах разных направлений совпадает.
Отмечается, что министр предложил создать саморегулируемую общественную организацию ведущих вузов, которая выработает предложения по повышению качества образования и подготовки кадров для медиасферы.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования
1 февраля, 02:53
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
