В Москве открылся Форум технологического предпринимательства
16:31 12.12.2025
В Москве открылся Форум технологического предпринимательства
В Москве открылся Форум технологического предпринимательства - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве открылся Форум технологического предпринимательства
РИА Новости, 12.12.2025
В Москве открылся Форум технологического предпринимательства

Форум технологического предпринимательства "ТехПред-2025" открылся в Москве

IV Всероссийский форум технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
IV Всероссийский форум технологического предпринимательства ТехПред-2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
IV Всероссийский форум технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В рамках работы Платформы университетского технологического предпринимательства в России с 2022 года зарегистрировано почти 5 тысяч стартапов с общей выручкой более 2,8 миллиарда рублей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приветствуя гостей и участников IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025".
Форум — флагманское мероприятие Платформы университетского технологического предпринимательства, которая весной 2025 года стала частью федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Форум проводится с 2022 года и является ведущей площадкой для обсуждения подходов к созданию стартапов, коммерциализации исследований и развития техпредпринимательства в вузах. В 2025 году организаторами форума выступают Минобрнауки России совместно с Минэкономразвития России,
"Во многом именно вы формируете культуру технологического предпринимательства в современной России. В постоянном диалоге работаете с молодежью, помогаете ребятам и девушкам продвигать наукоемкие стартапы. Благодаря вашей слаженной командной работе за три года в рамках платформы зарегистрировано почти 5 тысяч стартапов с общей выручкой более 2,8 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении организаторов слова Фалькова.
Выступая на пленарной дискуссии "Принцип суперпозиции: к технологическому прорыву, объединяя усилия", замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова отметила ключевую задачу внедрения культуры технологического предпринимательства в образовательную среду.
"Задача - сделать это нормой, позволяющей нам выстроить бесшовный путь от идеи, которая возникает у студента, до создания МТК. И здесь очень важна сила нашего межведомственного взаимодействия с министерством экономического развития и слаженная работа всех операторов федпроекта "Технологии", - приводятся в сообщении ее слова.
В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что оба ведомства постарались предусмотреть все меры поддержки техпредпринимательства — от базовой стадии студенческих стартапов до выхода на IPO.
"Приятно осознавать, что благодаря нашим коллегам из "Иннопрактики", которые у нас являются операторами программы "Взлет – от стартапа до IPO", одну компанию мы уже поддержали до конца года по выходу именно на биржу. И две компании (к размещению) на инвестплатформах тоже проходят. То есть процесс пошел, хотя мы эту меру поддержки запустили только в середине этого года", - заметил он.
В этом году министерства объединили инициативы по поддержке техпредпринимательства и развития малых технологических компаний (МТК) — Платформу университетского техпреда Минобрнауки России и программу "Взлет – от стартапа до IPO" Минэкономразвития — в рамках федпроекта "Технологии". Эти меры направлены на увеличение числа МТК в России, роста их выручки и вовлеченности в формирование технологического суверенитета.
По словам Колесникова, в реестре министерства уже зарегистрировано более 6,3 тысячи МТК, такие компании демонстрируют очень неплохие темпы роста - в среднем на 35% в год. В прошлом году их совокупная выручка уже превысила 1 триллион рублей, зарегистрировано порядка 26 тысяч результатов интеллектуальной деятельности.
Заголовок открываемого материала