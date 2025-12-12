В Москве открылся Форум технологического предпринимательства

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В рамках работы Платформы университетского технологического предпринимательства в В рамках работы Платформы университетского технологического предпринимательства в России с 2022 года зарегистрировано почти 5 тысяч стартапов с общей выручкой более 2,8 миллиарда рублей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков , приветствуя гостей и участников IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025".

Форум — флагманское мероприятие Платформы университетского технологического предпринимательства, которая весной 2025 года стала частью федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Форум проводится с 2022 года и является ведущей площадкой для обсуждения подходов к созданию стартапов, коммерциализации исследований и развития техпредпринимательства в вузах. В 2025 году организаторами форума выступают Минобрнауки России совместно с Минэкономразвития России,

"Во многом именно вы формируете культуру технологического предпринимательства в современной России. В постоянном диалоге работаете с молодежью, помогаете ребятам и девушкам продвигать наукоемкие стартапы. Благодаря вашей слаженной командной работе за три года в рамках платформы зарегистрировано почти 5 тысяч стартапов с общей выручкой более 2,8 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении организаторов слова Фалькова.

Выступая на пленарной дискуссии "Принцип суперпозиции: к технологическому прорыву, объединяя усилия", замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова отметила ключевую задачу внедрения культуры технологического предпринимательства в образовательную среду.

"Задача - сделать это нормой, позволяющей нам выстроить бесшовный путь от идеи, которая возникает у студента, до создания МТК. И здесь очень важна сила нашего межведомственного взаимодействия с министерством экономического развития и слаженная работа всех операторов федпроекта "Технологии", - приводятся в сообщении ее слова.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что оба ведомства постарались предусмотреть все меры поддержки техпредпринимательства — от базовой стадии студенческих стартапов до выхода на IPO.

"Приятно осознавать, что благодаря нашим коллегам из " Иннопрактики ", которые у нас являются операторами программы "Взлет – от стартапа до IPO", одну компанию мы уже поддержали до конца года по выходу именно на биржу. И две компании (к размещению) на инвестплатформах тоже проходят. То есть процесс пошел, хотя мы эту меру поддержки запустили только в середине этого года", - заметил он.

В этом году министерства объединили инициативы по поддержке техпредпринимательства и развития малых технологических компаний (МТК) — Платформу университетского техпреда Минобрнауки России и программу "Взлет – от стартапа до IPO" Минэкономразвития — в рамках федпроекта "Технологии". Эти меры направлены на увеличение числа МТК в России, роста их выручки и вовлеченности в формирование технологического суверенитета.