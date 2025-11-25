В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

"Если раньше культура воспринималась как некий фон для прикладного применения технологий, то сегодня мы видим, что она становится равноправным "активом" и ключевым элементом инновационной экосистемы, формирующейся на наших глазах миросистемы. Сегодня как никогда очевидно - культура является тем самым универсальным языком, который позволяет людям и странам находить точки соприкосновения вне зависимости от политических аспектов", - приводит пресс-служба слова Поповой.