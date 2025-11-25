В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двенадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организованный негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и МГУ имени Михаила Ломоносова, пройдет 2 декабря в Москве, сообщили РИА новости в пресс-службе Конгресса.
"Второго декабря в Москве пройдет XII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова", - говорится в сообщении.
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова отметила, что в этом году в рамках Конгресса планируется привлечь внимание участников мероприятия к важности взаимовыгодного диалога с другими странами мира на основе общей ценностной повестки и формирования культуры доверия.
"Если раньше культура воспринималась как некий фон для прикладного применения технологий, то сегодня мы видим, что она становится равноправным "активом" и ключевым элементом инновационной экосистемы, формирующейся на наших глазах миросистемы. Сегодня как никогда очевидно - культура является тем самым универсальным языком, который позволяет людям и странам находить точки соприкосновения вне зависимости от политических аспектов", - приводит пресс-служба слова Поповой.
Уточняется, что на пленарном заседании "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура" спикеры обсудят, как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны. К участию в пленарном заседании приглашены: помощник президента РФ Владимир Мединский, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр cельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.
К участию также приглашены: министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, исполнительный вице-президент MODENA Group Майкл Джизхар, генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова.
В пресс-службе отметили, что в рамках 18 сессий участники конгресса обсудят создание новых форматов профориентации и целевого обучения для разных отраслей экономики, переосмысление роли аграрного образования, условия для роста российского инновационного бизнеса и стратегии выхода технологичных компаний на рынки стран БРИКС+ и другое.
В рамках выставочной территории будут развернуты три экспозиции: от Ассоциации "Национальных чемпионов", фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", выставка произведений искусства арт-проекта "Россия. Сила природных ресурсов".