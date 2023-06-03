https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

Крупные ДТП в России в 2023 году

Крупные ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 03.06.2023

Крупные ДТП в России в 2023 году

3 июня на 554 километре автодороги "Москва - Уфа" в Воротынском районе Нижегородской области водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:43

2023-06-03T11:43

2023-06-03T11:43

происшествия

рубцовск

бабаюртовский район

каменск-шахтинский

справки

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3 июня на 554 километре автодороги "Москва - Уфа" в Воротынском районе Нижегородской области водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Газон". В результате ДТП погибло шесть человек.3 июня произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы в Санкт-Петербурге. В результате семь человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.3 июня на 76 километре автодороги Кемерово - Яшкино – Тайга водитель автомобиля "Тойота Королла" наехал на дорожное ограждение. После этого он потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое мужчин госпитализированы с травмами различной степени тяжести.1 июня вблизи села Акнада Кизилюртовского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погибли двое детей и один взрослый мужчина, еще два человека госпитализированы.31 мая в Кабардино-Балкарии на 35-м километре федеральной автодороги "Прохладный – Баксан – Эльбрус", между городом Тырныауз и селением Бедык, столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту "Нальчик – Тырныауз", и легковой автомобиль BMW. Два человека погибли, 12 доставлены в больницу.26 мая на 96-м километре трассы "Омск – Черлак" в Омской области водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Toyota Hiace. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet скончались на месте происшествия, водитель Toyota был доставлен в медицинское учреждение.24 мая на автодороге "Буйнакск – Кизилюрт" в Буйнакском районе Дагестана столкнулись пассажирский микроавтобус "Газель" и "Камаз". В результате дорожной аварии пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей. (РИА Новости, 24 мая 2023 года, 22:24)23 мая на 858-м километре автодороги Р-257 в Кызылском районе Республики Тыва, недалеко от местечка Оттук-Даш, в результате аварии с участием трех автомобилей шесть человек погибли, еще двое были госпитализированы. (РИА Новости, 23 мая 2023 года, 21:21)12 мая на трассе в Большеглушицком районе Самарской области водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей. (РИА Новости, 12 мая 2023 года, 19:58) Водитель большегруза был доставлен в больницу с многочисленными травмами.11 мая на 4-м километре автодороги "Село Каптырево – село Субботнино" на юге Красноярского края автомобиль Toyota слетел с обрыва в пруд. В результате ДТП погибли четыре пассажира и водитель.8 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, водитель Toyota Prius выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате автоаварии пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. 5 мая в Севастополе на улице Брестской водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое детей. (РИА Новости, 5 мая 2023 года, 20:42)28 апреля на трассе "Курган – Целинное" в Курганской области водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего рейсовый автобус перевернулся. Пострадали 11 человек.27 апреля в Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадали 29 человек. https://ria.ru/20230428/dtp-1868402914.html26 апреля вблизи поселка Маркова Иркутской области в результате столкновения иномарки и грузовика погибли пять человек, из них двое – дети. Все погибшие находились в легковом автомобиле. (РИА Новости, 26 апреля 2023 года, 13:20)22 апреля на автодороге "Дюртюли – Нефтекамск" в Дюртюлинском районе в Башкирии столкнулись автомобиль Mazda и автобус Peugeot. Частный микроавтобус двигался по маршруту "Уфа – Ижевск". В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, пострадали 12 пассажиров, двум из которых потребовалась госпитализация.14 апреля на автодороге "Кызыл – Сукпак" под Кызылом автомобиль Toyota Camry врезался в школьный автобус. Скорая отвезла в больницу 16 подростков. После осмотра девять детей отправили на амбулаторное лечение, а еще семерых подростков и одного взрослого, их преподавателя, положили в местную больницу.1 апреля на 87-м километре трассы "Новосибирск – Кочки – Павлодар" под Новосибирском произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров, 11 из которых потребовалась медицинская помощь. Водитель легкового автомобиля погиб.26 марта на 117-м километре автодороги "Челябинск – Троицк" в Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-21102 столкнулся с встречно едущим большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.16 марта на Московском проспекте в Ярославле произошло столкновение автобуса ПАЗ с двигающимся в попутном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, а затем с автомобилем Mitsubishi Outlander, который, в свою очередь, врезался в Mitsubishi Lancer.В результате ДТП 12 человек обратились за медицинской помощью. (РИА Новости, 17 марта 2023 года, 10:40)16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения.4 марта на 131-м километре автодороги Орша – Невель в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. В результате ДТП один человек погиб на месте аварии, 16 человек были госпитализированы. (РИА Новости, 06 марта 2023 года, 17:06).24 февраля на территории Улуг-Хемского района в Туве водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли пять человек.24 февраля на 305-м километре автодороги "Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды" на Ставрополье водитель автомобиля Toyota Camry, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. От полученных травм скончались семь человек. Два пассажира "семерки" – мужчина и пятилетний ребенок – были госпитализированы в больницу Георгиевска. (РИА Новости, 24 февраля 2023 года, 19:55).23 февраля в Нефтегорском районе под Самарой на 83-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. В результате ДТП погибли восемь человек, еще восемь пострадали.19 февраля на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск в Мордовии столкнулись LADA Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек – женщина и четверо несовершеннолетних детей.16 февраля на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар – Махачкала. В результате аварии погиб один из пассажиров автобуса, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в республиканские больницы. (РИА Новости, 16 февраля 2023 года, 10:05)25 января на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" городского округа город Тула микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с фурой. После этого оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. При этом микроавтобус оказался под грузовиком. В результате ДТП девять человек погибли. (РИА Новости, 25 января 2023 года, 18:40)21 января на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. В результате ДТП 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами были госпитализированы. 20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод".18 января в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек были госпитализированы с травмами различной тяжести.14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа Кузбасса водитель автомобиля ZAZ Sens, двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки – Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.13 января на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли, еще 13 человек пострадали. В региональном управлении СК РФ уточнили, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.3 января на 217-м километре автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха в Алтайском крае мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Lexus RX 300 и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позднее водитель Lexus скончался.2 января в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово" водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada.

рубцовск

бабаюртовский район

каменск-шахтинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рубцовск, бабаюртовский район, каменск-шахтинский, справки