https://ria.ru/20230511/dtp-1870930558.html

В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек

В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023

В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек

Автомобиль слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края, в результате погибли пять человек, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:03

2023-05-11T06:03

2023-05-11T06:03

красноярский край

toyota corolla

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Автомобиль слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края, в результате погибли пять человек, сообщает краевой главк ГУМВД. По его данным, инцидент произошел на 4-м километре автодороги село Каптырево - село Субботнино. "В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль Toyota. Кроме этого, на месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых - три женщины и двое мужчин. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html

красноярский край

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красноярский край, toyota corolla, происшествия