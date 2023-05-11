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В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
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06:03 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/dtp-1870930558.html
В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек
В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек
Автомобиль слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края, в результате погибли пять человек, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:03
2023-05-11T06:03
красноярский край
toyota corolla
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Автомобиль слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края, в результате погибли пять человек, сообщает краевой главк ГУМВД. По его данным, инцидент произошел на 4-м километре автодороги село Каптырево - село Субботнино. "В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль Toyota. Кроме этого, на месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых - три женщины и двое мужчин. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html
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красноярский край, toyota corolla, происшествия
Красноярский край, Toyota Corolla, Происшествия
В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек

На юге Красноярского края в результате падения автомобиля в пруд погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Автомобиль слетел с обрыва в пруд на юге Красноярского края, в результате погибли пять человек, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, инцидент произошел на 4-м километре автодороги село Каптырево - село Субботнино.
"В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль Toyota. Кроме этого, на месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель, среди которых - три женщины и двое мужчин. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Красноярский крайToyota CorollaПроисшествия
 
 
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