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Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена - РИА Новости, 18.04.2023
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16:02 18.04.2023 (обновлено: 16:24 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/dtp-1866110042.html
Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена
Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена - РИА Новости, 18.04.2023
Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена
Автомобиль Toyota Camry, который на прошлой неделе врезался на трассе под Кызылом в школьный автобус, принадлежит подавшей в отставку детскому омбудсмену в Туве РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:02
2023-04-18T16:24
происшествия
кызыл
тес-хемский район
александр хинштейн
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Автомобиль Toyota Camry, который на прошлой неделе врезался на трассе под Кызылом в школьный автобус, принадлежит подавшей в отставку детскому омбудсмену в Туве Сайзане Товуу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Да, это ее машина. Что касается личности водителя, не могу сказать. Все устанавливается, информация противоречивая, правоохранители работают", — сказал собеседник агентства.В правительстве республики ситуацию не обсуждают, как и в региональном главке МВД. Комментариями Товуу РИА Новости пока не располагает. Авария произошла в пятницу вечером на автодороге Кызыл — Сукпак. Очевидцы отмечали, что водитель легковушки мог быть нетрезв. Скорая отвезла в больницу 16 подростков. После осмотра девять детей отправили на амбулаторное лечение, а еще семерых подростков и одного взрослого, их преподавателя, положили в Республиканскую больницу № 1. В конце марта уполномоченная по правам ребенка в Туве Сайзана Товуу подала в отставку, причин в правительстве не называли, заявление пока не принято. В республике связали это решение со случаем сексуального насилия над ребенком, после которого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что мальчику "не было оказано ни должной медицинской, ни психологической помощи". По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили "иные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении десятилетнего мальчика. В конце января СК возбудил уголовное дело. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html
https://ria.ru/20221004/dtp-1821344877.html
кызыл
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происшествия, кызыл, тес-хемский район, александр хинштейн, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Кызыл, Тес-Хемский район, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена

Источник: врезавшаяся в школьный автобус в Туве машина принадлежит детскому омбудсмену

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Автомобиль Toyota Camry, который на прошлой неделе врезался на трассе под Кызылом в школьный автобус, принадлежит подавшей в отставку детскому омбудсмену в Туве Сайзане Товуу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, это ее машина. Что касается личности водителя, не могу сказать. Все устанавливается, информация противоречивая, правоохранители работают", — сказал собеседник агентства.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
10 марта, 15:16
В правительстве республики ситуацию не обсуждают, как и в региональном главке МВД. Комментариями Товуу РИА Новости пока не располагает.
Авария произошла в пятницу вечером на автодороге Кызыл — Сукпак. Очевидцы отмечали, что водитель легковушки мог быть нетрезв. Скорая отвезла в больницу 16 подростков. После осмотра девять детей отправили на амбулаторное лечение, а еще семерых подростков и одного взрослого, их преподавателя, положили в Республиканскую больницу № 1.
В конце марта уполномоченная по правам ребенка в Туве Сайзана Товуу подала в отставку, причин в правительстве не называли, заявление пока не принято. В республике связали это решение со случаем сексуального насилия над ребенком, после которого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что мальчику "не было оказано ни должной медицинской, ни психологической помощи".
По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили "иные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении десятилетнего мальчика. В конце января СК возбудил уголовное дело. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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ПроисшествияКызылТес-Хемский районАлександр ХинштейнГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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