https://ria.ru/20230418/dtp-1866110042.html

Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена

Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена - РИА Новости, 18.04.2023

Источник: в школьный автобус в Туве врезалась машина детского омбудсмена

Автомобиль Toyota Camry, который на прошлой неделе врезался на трассе под Кызылом в школьный автобус, принадлежит подавшей в отставку детскому омбудсмену в Туве РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:02

2023-04-18T16:02

2023-04-18T16:24

происшествия

кызыл

тес-хемский район

александр хинштейн

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Автомобиль Toyota Camry, который на прошлой неделе врезался на трассе под Кызылом в школьный автобус, принадлежит подавшей в отставку детскому омбудсмену в Туве Сайзане Товуу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Да, это ее машина. Что касается личности водителя, не могу сказать. Все устанавливается, информация противоречивая, правоохранители работают", — сказал собеседник агентства.В правительстве республики ситуацию не обсуждают, как и в региональном главке МВД. Комментариями Товуу РИА Новости пока не располагает. Авария произошла в пятницу вечером на автодороге Кызыл — Сукпак. Очевидцы отмечали, что водитель легковушки мог быть нетрезв. Скорая отвезла в больницу 16 подростков. После осмотра девять детей отправили на амбулаторное лечение, а еще семерых подростков и одного взрослого, их преподавателя, положили в Республиканскую больницу № 1. В конце марта уполномоченная по правам ребенка в Туве Сайзана Товуу подала в отставку, причин в правительстве не называли, заявление пока не принято. В республике связали это решение со случаем сексуального насилия над ребенком, после которого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что мальчику "не было оказано ни должной медицинской, ни психологической помощи". По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили "иные действия сексуального характера с применением насилия" в отношении десятилетнего мальчика. В конце января СК возбудил уголовное дело. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html

https://ria.ru/20221004/dtp-1821344877.html

кызыл

тес-хемский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кызыл, тес-хемский район, александр хинштейн, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla