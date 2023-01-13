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СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом под Пензой - РИА Новости, 13.01.2023
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СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом под Пензой
СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом под Пензой - РИА Новости, 13.01.2023
СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом под Пензой
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, сообщило... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:25
2023-01-13T17:28
происшествия
авто
киргизия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадали 13 человек из микроавтобуса, из них семеро госпитализированы. По данным прокуратуры, по факту ДТП возбуждено дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", начата прокурорская проверка. "По факту смерти двух человек в результате ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - говорится в сообщении СУСК. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, на трассе в районе села Вирга Нижнеломовского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter, который принадлежит индивидуальному предпринимателю и осуществлял перевозку работников одного из предприятий. "Всего в салоне находилось 14 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса 1968 года рождения и пассажир - женщина 1954 года рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия, пострадали несколько пассажиров Volkswagen Crafter", - отмечается в сообщении. В региональном управлении ГИБДД отмечают, что, предварительно, водитель микроавтобуса допустил столкновение со встречным грузовиком. Ранее источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что попавший в ДТП грузовик ехал с госномерами Киргизии.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html
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происшествия, авто, киргизия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Авто, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
17:25 13.01.2023 (обновлено: 17:28 13.01.2023)
 
СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом под Пензой

СК завел дело о небезопасных услугах после ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Пензой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
Ранее главк МВД по региону сообщил, что микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В главке уточнили РИА Новости, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадали 13 человек из микроавтобуса, из них семеро госпитализированы. По данным прокуратуры, по факту ДТП возбуждено дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", начата прокурорская проверка.
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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"По факту смерти двух человек в результате ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - говорится в сообщении СУСК. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, на трассе в районе села Вирга Нижнеломовского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter, который принадлежит индивидуальному предпринимателю и осуществлял перевозку работников одного из предприятий.
"Всего в салоне находилось 14 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса 1968 года рождения и пассажир - женщина 1954 года рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия, пострадали несколько пассажиров Volkswagen Crafter", - отмечается в сообщении.
В региональном управлении ГИБДД отмечают, что, предварительно, водитель микроавтобуса допустил столкновение со встречным грузовиком.
Ранее источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что попавший в ДТП грузовик ехал с госномерами Киргизии.
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12 января, 17:38
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ПроисшествияАвтоКиргизияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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