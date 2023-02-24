https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html
В Туве пять человек погибли в ДТП
В Туве пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 24.02.2023
В Туве пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля "УАЗ" и "Рено Логан" в Туве, сообщил в Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:42
2023-02-24T09:42
2023-02-24T13:07
происшествия
владислав ховалыг
улуг-хемский район
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля "УАЗ" и "Рено Логан" в Туве, сообщил в Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. "В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Столкновение автомашин произошло на территории Улуг-Хемского района. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", - говорится в сообщении. В прокуратуре республики сообщили, что по факту аварии организована поверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. "По предварительным данным водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем "Рено Логан". Следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц), устанавливаются обстоятельства", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
улуг-хемский район
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владислав ховалыг, улуг-хемский район, республика тыва
Происшествия, Владислав Ховалыг, Улуг-Хемский район, Республика Тыва
09:42 24.02.2023 (обновлено: 13:07 24.02.2023)
В Туве пять человек погибли в ДТП
Глава Тувы Ховалыг: пять человек погибли при столкновении автомобилей "УАЗ" и "Рено Логан"
КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости.
Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля "УАЗ" и "Рено Логан" в Туве, сообщил в Telegram-канале
глава республики Владислав Ховалыг.
"В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Столкновение автомашин произошло на территории Улуг-Хемского района. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", - говорится в сообщении.
В прокуратуре республики сообщили, что по факту аварии организована поверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
"По предварительным данным водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем "Рено Логан". Следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц), устанавливаются обстоятельства", - сообщает надзорное ведомство.